Italiani al cospetto di un nuovo pericolo, quello rappresentato da un SMS in cui si fa riferimento ad una carte prepagata Evolution bloccata. Nella comunicazione non si nomina uno specifico istituto bancario, anche se il collegamento interno presente nel messaggio sembra far riferimento ai servizi BancoPosta. Sembra appunto, visto che si tratta dell’ennesimo tentativo di frode che prende piede in questa ultima parte dell’anno 2020.

Il messaggio in circolazione ha l’esatto aspetto di quanto visualizzato nella foto di apertura articolo. L’allarmismo della nota è evidente: l’utente è invitato a correre immediatamente ai ripari per sbloccare la carte in suo possesso. L’operazione richiesta è quella naturalmente di visitare un collegamento internet fraudolento. Presso l’indirizzo di atterraggio, non solo non si sbloccherà alcunché. Anzi, si rischierà di cadere nella solita trappola prevista in queste tipologie di truffe: fornire i dati di acceso ai propri conti bancari, magari i codici segreti associati appunto a carte di credito o di debito.

L’unico comportamento corretto da seguire è quello di non dare peso alla comunicazione pure in massima diffusione in questi giorni di metà dicembre. Ancora prima di cestinare il messaggio, l’ideale sarebbe anche inserire il suo mittente nella blacklist del proprio telefono. L’ondata odierna delle comunicazioni fasulle ha un riferimento telefonico che sembra appartenere ad un numero verde, ossia 800 111 303. Non si tratta di un recapito associabile a Poste Italiane e neppure ad altro istituto bancario. Tra l’altro, questo potrebbe essere solo uno dei numeri attraverso i quali il tentativo di raggiro può giungere: meglio tenere alta la guardia sempre, ogni volta che si riceve una comunicazione come quella mostrata e analizzata in questo approfondimento. Fino al termine dell’anno, le note truffaldine in arrivo potrebbero essere ancora molte ed essere scambiate per autentiche da tanti, soprattutto i meno attenti alle frodi in circolazione.