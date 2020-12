Justin Bieber è l’artista più ascoltato su Spotify. L’artista canadese ha battuto se stesso con un nuovo record di ascolti mensili, segnato in 75 milioni di ascoltatori nei 30 giorni.

L’artista viene dal rilascio di Changes, album di inediti che ha destinato al 14 febbraio. Nell’album, è compreso anche il singolo che ha voluto dedicare a sua moglie Hailey Baldwin. Il nuovo album avrebbe dovuto uscire entro la fine del 2020, ma per il momento non ci sono ancora notizie in merito.

Il suo successo internazionale è iniziato con l’exploit di One Time, con il quale ha scalato le classifiche mondiali e condotto un tour lungo tutto il globo. L’ultimo album prima di Changes è stato Purpose, per il quale ha condotto un tour rocambolesco con diversi annullamenti, resi necessari dai disagi causati dalla Malattia di Lyme.

Oltre a Changes, Justin Bieber ha raggiunto l’airplay radiofonico anche attraverso alcune collaborazioni. Tra queste, anche quella con Shawn Mendes contenuta nel suo ultimo album, Wonder, che ha pubblicato il 4 dicembre scorso. Monster è il titolo scelto per il brano che hanno cantato insieme, dopo che le indiscrezioni si erano rincorse per giorni.

La musica del nuovo album, che non ha potuto essere presentata in tour, sarà destinata al prossimo concerto in streaming che ha organizzato per il 31 dicembre. Il Capodanno dei fan sarà quindi accompagnato da un evento in streaming che sarà trasmesso a cominciare dalle 21.

In queste settimane, Justin Bieber ha anche parlato del rapporto con sua moglie. L’artista ha dichiarato di voler formare una famiglia con tanti figli, ma non prima che Hailey abbia raggiunto alcuni traguardi professionali e personali.

Il rapporto tra Justin Bieber e sua moglie hanno un rapporto molto stretto, come spesso ha dichiarato anche in relazione ai problemi di depressione che ha superato grazie alla vicinanza di Hailey. La malattia di Lyme era stata rivelata solo di recente, per spiegare i motivi per i quali abbia rinviato tante date del suo ultimo tour.