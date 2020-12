Il Capodanno con Justin Bieber sarà speciale. L’artista canadese ha infatti deciso di intrattenere i suoi fan, con un live che ha destinato all’ultimo dell’anno ma – naturalmente – in streaming.

Il concerto sarà disponibile ad accesso illimitato, previo l’acquisto di un biglietto del costo di circa 25 euro. Sarà così che Justin Bieber saluterà il 2020 per accogliere il 2021, nella speranza che potrà essere migliore di quello che sta per terminare.

Come tutti gli artisti mondiali, anche Justin Bieber è fermo a causa dell’emergenza sanitaria che non ha permesso l’organizzazione dei concerti, secondo i divieti imposti dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

Changes, suo ultimo album di inediti, non ha quindi avuto un riscontro live nonostante sia stato rilasciato il 14 febbraio scorso. L’emergenza sanitaria ha spazzato via ogni possibilità di aggregazione per assistere ai concerti dal vivo, problematica che si è acuita con la seconda ondata che non accenna ad allentare la sua morsa.

Il concerto di Capodanno sarà quindi un modo per spezzare la routine e tornare sul palco di fronte ai fan che lo aspettano da mesi. La fine del 2020 avrebbe anche dovuto accogliere il nuovo album di inediti, del quale non si hanno notizie. Il disco avrebbe dovuto dare un seguito naturale a Changes, che ha presentato attraverso un documentario pubblicato in esclusiva su YouTube.

In queste ore, Justin Bieber è tornato a parlare degli haters che si sono scagliati contro sua moglie Hailey Baldwin, che sarebbe stata oggetto di cyber bullismo. La signora Bieber ha però deciso di perdonare coloro che hanno scatenato tanto odio nei suoi confronti, augurando loro di ritrovare la serenità perduta.

Justin Bieber è appena tornato in radio con il singolo che ha pubblicato con Shawn Mendes. La collaborazione era stata data come incerta per creare suspence, per poi essere resa ufficiale da entrambi gli artisti che hanno cantato, insieme, Monster.