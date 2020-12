Continuano ad arrivare segnali confortanti in queste ore per gli utenti che si ritrovano con un Huawei Mate 20, in riferimento a coloro che sperano di toccare con mano l’aggiornamento impostato su EMUI 11 nel più breve tempo possibile. Dopo avervi parlato dell’arrivo di una nuova beta ad inizio mese, oggi 14 dicembre bisogna esaminare con maggiore attenzione un ulteriore step fatto dal programma. Un segnale, questo, emblematico del fatto che i lavori non stiano presentando particolari anomalie per il pubblico interessato.

Terza beta EMUI 11 per Huawei Mate 20 dal 14 dicembre

Anche in questo frangente, le ultime notizie riguardanti Huawei Mate 20 ci arrivano da una fonte ormai diventata autorevole, come nel caso di Huawei Central. Il programma di test per EMUI 11 è iniziato a novembre in Cina per questo device. Dopo il secondo pacchetto software di inizio dicembre, abbiamo assistito all’avvio della distribuzione della beta anche in Europa. Quello odierno è a conti fatti il terzo step che ci avvicina sensibilmente all’aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva.

Secondo le ultime informazioni raccolte sotto questo punto di vista, il firmware arriverà nel nostro continente per Huawei Mate 20 entro il primo trimestre del 2021. Quanto alle novità presenti nella beta odierna, bisogna evidenziare che possiamo toccare con mano nuove funzionalità tra cui un nuovo effetto dinamico dello schermo luminoso, senza dimenticare le ottimizzazioni per applicazioni di terze parti non specificate all’interno del changelog trapelato oggi 14 dicembre.

Previste migliorie anche per MeeTime, fino ad arrivare alla correzione di alcuni problemi noti per Huawei Mate 20, dopo l’uscita delle prime beta in queste settimane. Che ne pensate del rilascio odierno? Vi aspettate novità extra dal produttore cinese? Diteci la vostra con un commento a fine articolo, in attesa di tempistiche certe riguardanti l’aggiornamento in questione per un modello ancora diffuso ed apprezzato qui in Italia.