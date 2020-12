Ci sono interessanti novità per il programma beta EMUI 11 su Huawei Mate 20. Di certo il programma procede a gonfie vele se pensiamo che, proprio in queste ore, è stata rilasciata una seconda versione dell’update sperimentale con miglioramenti e correzioni. Insomma, chi possiede ancora questo dispositivo (non più di prima uscita) può star tranquillo che il suo supporto software, almeno in questo momento, è dei migliori.

Come al solito, la novità software che riguarda il Huawei Mate 20 parte dalla Cina. Almeno al momento di questa pubblicazione sono stati i Huawei Mate 20 e Mate 20 RS ad essere omaggiata dell’ultimissima versione beta EMUI 11 11.0.0.122. Per quanto non ci sia un changelog completo del pacchetto, non ci sono dubbi sul fatto che gli sviluppatori hanno lavorato a correzioni di bug, magari a qualche nuova funziona nell’ottica di migliorare l’esperienza utente in questa fase di test e in prospettiva, anche per il rilascio finale che oramai non è molto lontano.

Rispetto alla tabella di marcia pure fornita dalla divisione Huawei Italia non sembrerebbero esserci ritardi e problemi. La nuova release di prova ci informa del fatto che si procede a grandi passi verso la distribuzione finale dell’aggiornamento. Proprio quest’ultimo dovrebbe giungere per gennaio, a scanso di qualche colpo di scena dell’ultimo minuto.

La fase beta EMUI 11 su Huawei Mate 20 precede, naturalmente, quanto sta per accadere (oramai a giorni) per i dispositivi più recenti del produttore cinese. In effetti, entro metà gennaio, dovrebbe già essere il turno della distribuzione finale del pacchetto software su Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ e Huawei Mate 30 Pro. Quest’ultima tempistica è quella sempre indicata ufficialmente dalla divisione italiana del brand: se verrà rispettata senza alcun ritardo, non ci saranno motivi per dubitare anche dei prossimi passaggi per la serie Mate 20 ancora molto diffusi da nord a sud dello Stivale.