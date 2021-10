Gli smartphone hanno cambiato la nostra esperienza di vita quotidiana, consentendoci di interagire con persone vicine e lontane, lavorare ovunque ci si trovi e fruire di una serie di servizi che altrimenti che avrebbe costretto al PC. La tecnologia è nostra amica, a patto che venga utilizzata con senso logico e piena consapevolezza dei possibili rischio cui si può andare incontro.

Bisogna stare attenti a non esagerare, anche perché un impiego smodato dello smartphone può comportare danni anche gravi alla nostra salute. Un nuovo studio condotto dalla rivista ‘The Lancet Digital Health‘ ha evidenziato come il tempo trascorso dagli utenti davanti agli schermi può comportare il sopraggiungere o il peggioramento della miopia. Gli esperti provenienti da Singapore, Australia, Cina e Regno Unito hanno effettuato ricerche su un campione di 3000 soggetti con età compresa tra i 3 mesi ed i 33 anni. Lo stare per tanto tempo davanti allo schermo di uno smartphone implica un rischio di miopia superiore del 30%, soprattutto nei giovani, con la possibilità di salire fino all’80% se abbinato all’utilizzo di un altro dispositivo, come il PC (facile li si utilizzi entrambi durante la giornata, per un motivo o per un altro).

Va bene fare affidamento sulla tecnologia, che ci aiuta in tanti aspetti della vita, ma bisogna anche fare attenzione a non esagerare per non gravare sulla saluta dei nostri occhi. Lo studio ha confermato solo quello che già si poteva facilmente intuire nell’ambito dell’utilizzo dello smartphone senza criterio: la vista ne risente eccome, per questo è importante prendersi delle pause, ed evitare di passare davanti agli schermi più tempo del necessario, per il semplice gusto di farlo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.