Al prezzo di 499 euro per la versione standard e di 100 euro in meno per quella solo digitale, PS5 ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo. Italia compresa, che ha accolto la console next-gen a marchio Sony lo scorso 19 novembre. L’ultimo gioiellino tecnologico della compagnia giapponese è chiamato non solo a definire il futuro del gaming da qui ai prossimi sette anni – è questo il ciclo vitale medio di una console -, ma anche a sfidarsi a muso duro con la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X in vendita dal 10 novembre assieme alla “sorellina” Xbox Series S, più piccola ed economica – e naturalmente pure meno potente.

E se è vero che il pacchetto messo insieme da Sony, tra un controller innovativo e un SSD super veloce, attrae e convince, non dovrebbe stupire che la nuova PlayStation sia sold-out praticamente ovunque. Complice la pandemia da Coronavirus. Una situazione che ha portato inevitabilmente molti videogiocatori a rimanere a bocca asciutta, così come alcuni a provare ad approfittarsene. Potrebbe essere il caso del rivenditore italiano Euromediashop, che come ricorderete aveva dichiarato di avere a disposizione in magazzino ben 500 PS5, per altro proposte sottocosto.

L’offerta, sicuramente allettante, ha subito messo in allerta consumatori e giornalisti, sia di settore che generalisti. Sono quindi partite le “indagini”, che hanno portato oggi l’associazione Codici ad essere pronta per intervenire con una class action, come spiegato dal Segretario Nazionale Ivano Giacomelli:

Diversi consumatori – lamentano il fatto di non aver ricevuto una comunicazione di conferma dell’acquisto effettuato e nemmeno aggiornamenti sulla spedizione del prodotto. L’azienda, attraverso la sua pagina Facebook, ha assicurato che sta lavorando per evadere tutti gli ordini di spedizione e consegna entro questa settimana, ma purtroppo stanno emergendo degli aspetti che preoccupano. Ci riferiamo, in particolare, al magazzino che dovrebbe contenere le PlayStation 5. All’indirizzo riportato sul sito dell’azienda, nella zona industriale di Brindisi, si trova un capannone senza insegne e chiuso, ed il titolare ha riferito ad un’emittente tv locale di non avere nulla a che fare con Euromediashop e con la vendita delle PS5. In attesa che venga fatta chiarezza, abbiamo deciso di attivarci per fornire assistenza ai consumatori danneggiati.

Di conseguenza, chi ha acquistato una PS5 sul sito di Euromediashop e sta riscontrando problemi con la consegna del prodotto o con la richiesta di rimborso o di recesso può contattare Codici, che fornirà assistenza legale attraverso una class action. Sul sito dell’associazione, www.codici.org, è disponibile il modulo per aderire all’azione per il rimborso ed il risarcimento danni. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a segreteria.sportello@codici.org oppure telefonare al numero 06.55.71.996.