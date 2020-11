Dopo la tradizionale comparsa in rete di ipotesi e previsioni, Sony ha finalmente alzato il sipario in via ufficiale sui PS Plus di dicembre 2020. Come avviene ormai da anni, anche per il prossimo mese la compagnia nipponica andrà infatti a regalare una selezione di giochi a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, che potranno così scaricarli senza costi aggiuntivi in versione digitale sui propri hard disk. Giochi che, come molti di voi già sapranno, sono compatibili tanto con PS4 quanto con PS5, console next-gen approdata sugli scaffali italiani lo scorso 19 novembre.

Archiviati i titoli di novembre, andiamo allora a scoprire insieme qual è la nuova Instant Game Collection, presentata nel video più in alto. I giochi scelti per rientrare nell’offerta dei PS Plus di dicembre sono Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble, da riscattare su PlayStation Store dal primo dicembre.

E i Games With Gold per Xbox?

Con Sony ad aver annunciato i suoi PS Plus di dicembre, la rivale Microsoft non è di certo rimasta a guardare. Il gigante di Redmond ha così messo nero su bianco i Games With Gold del mese in arrivo, ovvero quattro giochi che girano perfettamente su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, grazie alle bellezze della retrocompatibilità.

Come potete verificare voi stessi grazie al trailer poco più in alto o sulle pagine del blog istituzionale Xbox Wire, tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Xbox LIVE Gold o a Xbox Game Pass Ultimate potranno mettere in download gratuito prima di tutto The Raven Remastered, disponibile dal primo al 31 dicembre 2020. Si tratta della versione rimasterizzata dell’avventura punta e clicca ispirata ai romanzi gialli di Agatha Christie. A seguire, dal 16 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, sarà la volta del titolo arcade Bleed 2, accompagnato poi da Saints Row: Gat out of Hell e Stacking, entrambi accessibili agli abbonati anche su Xbox 360. Il primo sarà disponibile dal 1° al 15 dicembre, mentre il secondo dal 16 al 31 dicembre.