Era il 2 ottobre scorso quando vi avevamo puntualmente segnalato il cambio di frequenze TV8, Cielo e Sky Tg24, che troveranno posto nel multiplex MUX Mediaset 1, in via definitiva a partire dal 1 gennaio 2021, data ormai sempre più vicina. La vecchia frequenze, adesso provvisorie (come noterete dalla stringa che compare anche a schermo), presto non saranno più in grado di trasmettere i suddetti canali televisivi. In questo articolo vi avevamo spiegato il da farsi in caso di problemi di visualizzazione: sostanzialmente si tratta di effettuare una nuova sintonizzazione dei canali del vostro apparecchio televisivo (un’operazione automatica che può essere completata da chiunque con le giuste informazioni).

Per quanto riguarda il digitale terrestre, dato l’ormai imminente cambio di frequenze TV8, Cielo e Sky Tg24, per non perdervi i vostri programmi preferiti legati al tris di questi canali munitevi del telecomando della TV, selezionate la voce ‘Menu‘ (potrebbe esserci un tasto dedicato), e da lì l’opzione ‘Impostazioni‘. Fatto questo, spostatevi sulla voce ‘Antenna‘ e poi su ‘Gestione canali‘, scorgendo il comando ‘Sintonizzazione‘, ed infine scegliendo ‘Ricerca automatica‘ (che imposterà in automatico la numerazione dei canali disponibili). Se dopo aver effettuato la sintonizzazione automatica riscontrate ancora problemi di ricezione della nuova frequenza, dovrete verificare la copertura del segnale nella vostra zona a questo indirizzo. Nel caso in cui il vostro comune risultasse coperto dal segnale e voi continuaste ad avere problemi, sarete costretti a contattare un installatore professionista per risolvere.

Per problemi legati a TivùSat, bisogna sapere che dal 2 novembre TV8 è disponibile solo in HD, alla posizione 8 (per poter ricevere il canale in alta definizione occorrerà avere un dispositivo Tivùsat HD o 4K Ultra HD). Chi ne fosse provvisto senza però riuscire comunque a visualizzare il canale dovrà procedere alla risintonizzazione della TV o del decoder. Infine, per risolvere i problemi di visualizzazione delle nuove frequenze TV8 legati a TivùSat, potreste provare il reset delle impostazioni di fabbrica. Troverete a questo indirizzo le istruzioni da seguire in base al decoder in uso.