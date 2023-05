La Gialappa’s spacca su Tv8. Chiamatela operazione nostalgia o voglia di sorridere, fatto è che il ritorno dei Gialappi è riuscito seppur dicendo ‘addio’ ad uno dei tre protagonisti, Carlo, che ha preferito tirarsi fuori. Marco Santin e Giorgio Gherarducci si sono messi alla guida di un nuovo programma, il “GialappaShow”, in onda da ieri, 21 maggio ogni domenica alle 21.30, su TV8, e in simulcast su Sky Uno, affidando la conduzione ad un volto noto della versione Mediaset, il Mago Forest, affiancato da Paola Di Benedetto.

L’esperimento è riuscito e gli ascolti questa mattina lo hanno confermato tant’è che in molti si sono chiesti il perché del mancato interessamento di Mediaset. In realtà, secondo quanto raccontano i protagonisti della Gialappa’s, sembra proprio che l’interesse del Biscione c’è stato ma non si è mai concretizzato da entrambi le parti.

Ecco i ringraziamenti giunti dalla Gialappa’s poco fa sui social:

La novità di questo GialappaShow sta proprio nella location visto che andando in onda su Tv8 ci si può occupare di programmi che non sono presenti in casa Mediaset, programmi come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express o Ex On the beach. Nel cast del programma ci sono i volti storici Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e e anche dei nuovi ingressi per la Gialappa’s ovvero Alessandro Betti, che interpreterà lo chef dell”osteria degli eletti’, Toni Bonji, nei panni di un motivatore del web, Valentina Barbieri con le sue parodie.