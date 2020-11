Non a tutti sono ancora note le ultime novità relative alle frequenze TV8: il canale molto seguito anche per eventi sportivi e serie TV, oltre che per alcuni programmi di intrattenimento e informazione, non risulta più raggiungibile per molti che da qualche settimana non lo ritrovano più nella sua consueta posizione. Sulle pagine di OM è già stato chiarito come ci siano dei cambiamenti in atto ma questi vanno ulteriormente specificati, anche con qualche consiglio in caso di problemi di visualizzazione.

La modifica definitiva delle frequenze TV8 sarà attiva dal prossimo 1 gennaio 2021. Il canale da allora sarà disponibile esclusivamente all’interno del MUX Mediaset 1. Proprio la frequenza assegnata è la UHf 52 in tutta Italia, ma con qualche eccezione. Ad esempio in Sardegna il riferimento è ch 50, più in particolare ch 54 nelle province di Oristano e Sassari. Ancora, si va segnalato ch 58 nelle province di Imperia, Genova, Savona, Spezia, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Roma, Latina, Viterbo. Ancora, nella provincia di Bolzano il canale è 58.

Tutti coloro che stanno avendo problemi nel vedere TV8 o che stanno visualizzando il canale il modalità provvisoria sulla frequenza del MUX TIMB3, non dovranno fare altro che risintonizzare il proprio televisore o decoder già adesso. L’operazione è cruciale anche per evitare che tra meno di due mesi la rete non sia raggiungibile neanche in modalità provvisoria.

In caso di problemi con le nuove frequenze TV8, va anche chiarito che la determinata zona di appartenenza potrebbe non essere supportata dal segnale del digitale terrestre. In quest’ultimo caso, la presenza della rete Sky potrà essere verificata in qualsiasi momento, attraverso apposito strumento online in cui dovrà essere inserita la regione, la provincia e anche il comune di appartenenza.

Per concludere e più in generale, possiamo dire che in caso di anomale persistenti con le rinnovate frequenze di TV8, l’unica strada percorribile è quella d di un’intervento di un installatore professionista.