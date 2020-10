Ci sono delle importanti novità che riguardano tre canali TV molto seguiti: le frequenze per TV8, Cielo e Sky TG24 stanno per cambiare e la cosa potrebbe creare qualche problema per la loro visione, se non immediatamente anche nei prossimi mesi. Per gli amanti della programmazione delle specifiche reti sarà utile dunque capire a cosa si sta per andare incontro, proprio per non rischiare di perdere programmi e contenuti di ogni tipo sul più bello.

Partiamo da quella che è la situazione per gli attuali tre canali, protagonisti di questo approfondimento odierno. Fino ad ora le frequenze di TV8 sono state quelle relative al mux TIMB3, mentre sia Cielo che Sky TG24 hanno trovato posto finora sempre all’interno del mux Rete A1. Da ieri 1 ottobre, i più attenti e comunque esperti di tecnologia televisiva avranno notato che per il tris di emittenti la denominazione comparsa a schermo è stata quella che indica la loro posizione provvisoria. Si tratta dunque di un’alert per capire che non molto in là, le coordinate cambieranno e dunque si dovrà magari procedere con una risintonizzazione quasi obbligata.

Quali saranno le nuove frequenze per TV8, Cielo e Sky TG24? Tutte e tre le reti saranno collocate all’interno del multiplex MUX Mediaset 1. Dunque proprio la nuova frequenza di riferimento sarà la UHF 50 per la quasi totalità del territorio italiano, solo in Sardegna UHF 54. Il cambiamento sarà definitivo a partire dal giorno 1 gennaio 2021, quindi con l’inizio del nuovo anno la vecchia frequenza (ora provvisoria) non restituirà più le emittenti.

Come comportarsi se già ora o comunque dal prossimo gennaio non si vedranno più TV8, Cielo e Sky TG24 sul proprio televisore? La soluzione resta solo una, quella di risintonizzare la propria TV o decoder con la classica procedura guidata che in molti conoscono e che magari hanno pure effettuato in altre occasioni.