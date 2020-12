Il finale invernale di Grey’s Anatomy 17 è già alle porte: il sesto episodio della stagione sarà l’ultimo prima della tradizionale pausa di dicembre. Stavolta lo stop è arrivato prima del solito, dopo pochissimi episodi, visto che la serie è tornata in onda con due mesi di ritardo a causa della pandemia.

Con Meredith che sta ancora combattendo contro il Covid-19 e Tom che si è ammalato con gravi sintomi al punto da far temere per la sua vita, questa prima parte di stagione è stata tutta centrata sulla pandemia da Coronavirus e su come l’ospedale abbia dovuto adeguarsi, tra poche risorse e medici stremati, a nuovi protocolli e metodologie di assistenza.

Il Covid sarà anche al centro del finale invernale di Grey’s Anatomy 17, che sarà un ennesimo crossover con lo spin-off Station 19, come mostra il promo del sesto episodio: il caso di due ragazze rapite e segregate in una casa che va a fuoco impegnerà sia i pompieri della Stazione 19 di Seattle che i medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

Ma ovviamente nel finale invernale di Grey’s Anatomy 17 ci sarà spazio anche per Meredith e la sua esperienza col Covid: apparentemente ci sarà anche in questo episodio un sogno della protagonista in cui vedrà una delle persone a lei care. Dopo Derek e George, chi altro apparirà a Meredith sulla spiaggia per spingerla a tenere duro e a non lasciarsi andare?

Guest star del finale invernale di Grey’s Anatomy 17 sono gli attori di Station 19 Jay Hayden e Stefania Spampinato, interpreti di Travis Montgomery e Carina DeLuca.

Ecco la trama e il promo del finale invernale di Grey’s Anatomy 17, dal titolo No Time For Dispair, scritto da Felicia Pride e diretto da Pete Chatmon.

Il Grey Sloan Memorial deve affrontare nuove pressioni quando il Seattle Pres è sovraccarico di pazienti: il Grey Sloan Memorial è ora sottoposto al protocollo di picco di capacità. Nel frattempo, Owen e Amelia devono affrontare uno degli interventi chirurgici più controversi della loro carriera.

In Italia il finale invernale di Grey’s Anatomy 17 andrà in onda in prima tv su Fox martedì 22 dicembre.