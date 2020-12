Con Willow di Taylor Swift scopriamo l’ennesimo capitolo di una delle popstar più imprevedibili di questo infausto 2020, addolcito proprio dal lavoro degli artisti. Nelle ultime ore la cantautrice ha rilasciato a sorpresa Evermore, nuovo album di inediti uscito a pochissima distanza da Folklore in un continuum di inediti e novità.

Dopo Folklore, infatti, la popstar sentiva il bisogno di riprendere un discorso apparentemente concluso, e per descrivere Evermore Taylor Swift ha usato una metafora: con l’album precedente era uscita da un bosco, con Evermore si entra in una foresta più grande. Per questo Evermore si manifesta come il disco gemello di Folklore.

Di discorsi interrotti si parla anche in Willow: il video ufficiale, infatti, riprende le immagini di Cardigan e si presenta come un nuovo racconto fiabesco e pieno di simbologie. La popstar, del resto, ha interagito con i fan durante la première di Willow e ha spiegato i passaggi più salienti: in alcune sequenze troviamo il rapporto di Taylor Swift con la fama, in altre sono rappresentate le stagioni.

Nel video ufficiale di Willow di Taylor Swift troviamo anche Taeok Lee, ballerino della coreografia dei tour della popstar. Il brano coniuga pop e gentilezza, con le dinamiche degli strumenti a corde che a tratti sfiorano il latin pop ma che non si perdono in frivolezze virtuose. Quella del nuovo singolo della popstar è una danza minimale e leggera.

Impossibile non notare che Willow di Taylor Swift sia una dedica della popstar al fidanzato Joe Alwyn (tra i credits dell’album), che in questo brano diventa la nave che attracca misteriosamente nella notte, l’incontro di luce dopo il buio e il punto di riferimento di ogni cosa, e nel descrivere la loro relazione la popstar fa ricorso alla parola “capolavoro”.

Di seguito il testo di Willow di Taylor Swift, una delle sorprese più gradite del 2020.

[Verse 1]

I’m like the water when your ship rolled in that night

Rough on the surface, but you cut through like a knife

And if it was an open-shut case

I never would have known from the look on your face

Lost in your current like a priceless wine

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Verse 2]

Life was a willow and it bent right to your wind

Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in

‘Cause if you are a mythical thing

Like you were a trophy or a champion ring

But there was one prize I’d cheat to win

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Bridge]

Life was a willow, and it bent right to your wind

They count me out time and time again

Life was a willow, and it bent right to your wind

But I come back stronger than a ’90s trend

[Verse 3]

Wait for the signal, and I’ll meet you after dark

Show me the places where the others gave you scars

Now this is an open-shut case

I guess I should’a known from the look on your face

Every bait-and-switch was a work of art

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Outro]

Hey, that’s my man

That’s my man

Yeah, that’s my man

Baby, every bait-and-switch was a work of art

That’s my man

Hey, that’s my man

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man