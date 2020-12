Abbiamo finalmente qualche segnale concreto da prendere in esame oggi 11 dicembre, per quanto concerne l’arrivo dell’aggiornamento con EMUI 11 su alcuni dispositivi Huawei qui in Europa. In particolare, la beta pare essere disponibile su determinati device non di recentissima produzione nel Regno Unito, con la prospettiva di fare lo stesso step qui in Italia a stretto giro. Dunque, prepariamoci a vivere un Natale molto intenso sotto questo punto di vista, con lo sviluppo software del produttore asiatico ormai ad una svolta.

I nuovi Huawei con la beta di EMUI 11 in Europa a dicembre

Alcune utili informazioni in merito ci arrivano direttamente da Huawei Update, secondo cui la situazione pare si stia sbloccando per sette smartphone. E così, dopo avervi dato qualche dritta specifica su come registrarsi per partecipare al programma in questione, secondo le indicazioni fornite la scorsa settimana, questo venerdì possiamo passare ad aspetti più pratici. Aspettando ovviamente che lo stesso trattamento sia riservato al pubblico italiano entro la fine del 2020.

Stando alle ultime informazioni raccolte, la svolta riguardante la beta di EMUI 11 stamane investe prodotti come Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G e Nova 5T. Al momento non abbiamo informazioni specifiche sulla piena distribuzione del pacchetto software, in riferimento agli altri Paesi europei, ma soprattutto non posso dirvi con certezza quanto si dovrà attendere per imbattersi finalmente nell’aggiornamento in versione stabile e definitiva.

Di sicuro, quello arrivato oggi è un ottimo segnale, con EMUI 11 che fino a questo momento non ha dato alcun problema a tutti gli utenti Huawei che hanno avuto modo di testare l’aggiornamento in questione. Che ne pensate delle notizie trapelate oggi 11 dicembre? Fateci sapere con un commento qui di seguito, aspettando segnali più concreti anche qui in Italia.