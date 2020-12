Potrebbe rivelarsi più utile del previsto la nuova patch di dicembre che verrà riservata agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy. In particolare, se da un lato ci sono ritardi per Android 11 a bordo di determinati dispositivi, come nel caso del Samsung Galaxy S20 FE secondo quanto riportato ieri, allo stesso tempo bisogna analizzare con attenzione quello che avverrà a stretto giro. Fatta questa premessa, per contestualizzare il tutto, proviamo a capire quali sono gli scenari a breve termine con il produttore coreano.

A cosa servirà l’aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy

In particolare, nonostante i primi rilascio del pacchetto software in questione su alcuni Samsung Galaxy sia avvenuto già la scorsa settimana, la società coreana ha divulgato in dettaglio i contenuti di questa versione del firmware solo ora. E, stando a quanto rivelato dal suo ultimo bollettino di sicurezza, l’aggiornamento datato 1 dicembre 2020 ha il merito di correggere una manciata di vulnerabilità piuttosto vecchie. Secondo le indicazioni fornite da SamMobile, alcune apparentemente esistevano dai tempi di Android 8.x Oreo.

Per completare questo discorso, però, è importante aggiungere che la maggior parte di tali vulnerabilità si riferiscano a quelle a rischio medio-basso, secondo la classificazione di Samsung. In particolare, pare che la questione si concentri prevalentemente sulle informazioni GPS ottenute dal dispositivo. A detta della fonte, l’ultimo aggiornamento di sicurezza per i dispositivi Samsung Galaxy è ancora in una fase “primordiale” e a quanto pare richiederà sicuramente settimane prima che raggiunga tutti i device compatibili.

Staremo a vedere quali saranno le mosse del colosso coreano, per un pacchetto software che vale la pena installare sul proprio Samsung Galaxy appena disponibile, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 10 dicembre per i nostri lettori. Avete già testato l’upgrade in questione?