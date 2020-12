Occorre armarsi di tanta pazienza in queste settimane con il Samsung Galaxy S20 FE, almeno per quanto concerne il rilascio dell’aggiornamento con Android 11. Gli scenari sembravano molto positivi fino a pochi giorni fa, come abbiamo osservato con un nostro articolo recente in cui si prevedeva la possibile distribuzione del pacchetto software a partire dal 27 dicembre. Le cose non stanno così, almeno alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere questo mercoledì.

Appuntamento rimandato per Samsung Galaxy S20 FE con aggiornamento Android 11

Come stanno realmente le cose per uno smartphone che, grazie anche ad un prezzo abbastanza aggressivo rispetto alla sua scheda tecnica, ha guadagnato interessanti quote di mercato in Europa? Secondo quanto riportato nelle ultime ore da SamMobile, mancano ancora alcuni mesi alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento impostato su Android 11 per il Samsung Galaxy S20 FE, almeno in alcuni mercati europei. Importanti conferme sotto questo punto di vista sarebbero arrivate direttamente da Samsung.

Questo il segnale che ci arriva dalla roadmap ufficiale di One UI 3.0 condivisa tramite l’app Android Samsung Members in Germania. Indicazioni in merito, oggi 9 dicembre, arrivano anche da una fonte come GalaxyClub. Il trio originale di dispositivi che fanno parte della serie Galaxy S20 rappresenta ad oggi l’unico blocco previsto per ricevere il suddetto aggiornamento del firmware entro la fine di questo mese. Insomma, per ora non risulta incluso il Samsung Galaxy S20 FE.

In effetti, tale lancio è già stato avviato la scorsa settimana. I prossimi aggiornamenti sono previsti su scala globale per i vari Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 e la tanto chiacchierata gamma del Galaxy S10, incluso il Galaxy S10 Lite. Anche gli smartphone pieghevoli dell’azienda dovrebbero essere aggiornati a gennaio, secondo la tabella di marcia che sorride meno ai Samsung Galaxy S20 FE come avrete notato questa mattina.