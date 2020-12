Ci risiamo, un nuovo SMS Amazon sta dilagando in Italia con la promessa di regali abbinati ad una presunta vincita con il noto store online. L’autunno che volge al termine ci ha abituati a vere e proprie ondate periodiche di questi tentativi di raggiro. L’ultimo di queste ore, in effetti, ha lo scopo di ingolosire qualche ignaro cittadino che spera di ricevere qualche premio in omaggio appunto, caduto appunto dal cielo. Il tentativo di frode chiaro ad alcuni ma non tutti, va comunque chiarito per mettere in guardia quanti più lettori dei percoli in cui ci si potrebbe incappare.

Il nuovo SMS Amazon, denunciato anche dal Commissariato PS Online attraverso la sua pagina Facebook, si presenta nella formula esatta riportata nella schermata presente ad inizio articolo. In un italiano davvero incerto, frutto di certo di qualche traduzione automatica, si fa riferimento appunto ad una vincita comunicata da Amazon Italia. Si parla anche di una classifica o graduatoria dove il destinatario di turno avrebbe raggiunto la terza posizione. La comunicazione contiene anche un collegamento fraudolento, quello ad un finto sito e-commerce con le sembianze di Amazon appunto ma che con il popolare e-commerce non ha proprio nulla a che fare. Proprio sul sito in cui si approda, si cela il pericolo con la richiesta di preziosi dati personali che saranno utilizzati purtroppo anche per il prelievo di denaro da conti e carte e ancora per attività ai danni della privacy.

Occhio dunque a non dare peso, in alcun modo, al nuovo SMS Amazon in circolazione in queste ore. Il mittente della missiva potrebbe essere anche identificato con il nome di un’operatrice di nome Cristina, come accaduto anche in passato. In questo momento non sono attivi concorsi ufficiali da parte del colosso del commercio elettronico per le festività natalizie.