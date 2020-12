La nuova serie di Julia Roberts, la prima dopo Homecoming, è un progetto ambizioso per AppleTv+ che vede alla produzione la stessa attrice e la collega Reese Witherspoon, rispettivamente con le loro società Red Om Films ed Hello Sunshine.

Basata sull’atteso prossimo romanzo di Laura Dave, la nuova serie di Julia Roberts ha ottenuto un ordine diretto da parte di AppleTv+, ancor prima dell’arrivo del libro sugli scaffali, previsto solo per la prossima primavera: The Last Thing He Told Me sarà pubblicato negli USA da da Simon & Schuster il 4 maggio, ma è già stato opzionato da Hello Sunshine, che ne ha fortemente voluto fare la nuova serie di Julia Roberts. Incassato il sì dell’attrice di Erin Brockovich, Hello Sunshine ha stretto una partnership con 20th TV per la produzione della serie. Secondo Deadline, la presentazione del progetto sul mercato della tv premium ha innescato una “guerra di offerte”, poi vinta dallo streamer della società di Cupertino.

La stessa autrice del libro Laura Dave sarà co-creatrice dell’adattamento televisivo insieme al marito, il premio Oscar Josh Singer (Spotlight, The Post, ma anche le serie The West Wing e Fringe). La nuova serie di Julia Roberts rappresenta la seconda collaborazione alla regia per la coppia.

The Last Thing He Told Me è la storia di una donna (Julia Roberts) che crea un legame inaspettato con la sua figliastra adolescente di 16 anni, mentre cerca la verità sul perché suo marito sia misteriosamente scomparso. Quattro volte candidata all’Oscar e vincitrice per la struggente interpretazione dell’attivista Erin Brockovich nell’omonimo film, per la Roberts questo è un ritorno alla serialità dopo la serie Amazon Homecoming, che le è valsa una nomination ai Golden Globe.

La nuova serie di Julia Roberts conferma il rapporto privilegiato tra la società di produzione Hello Sunshine e AppleTv+, il cui dramma The Morning Show (prodotto e interpretato da Reese Witherspoon, affiancata in scena da Jennifer Aniston) ha contribuito a portare la piattaforma nelle corse ai principali premi per la tv. La stessa società ha prodotto Big Little Lies per la HBO e Little Fires Everywhere per Hulu (entrambe con la Witherspoon come attrice e produttrice).