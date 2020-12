Nonostante l’atmosfera da grande addio di questi nuovi episodi dedicati alla pandemia Grey’s Anatomy non finirà con la stagione 17: la sensazione che la fine sia imminente resta, sia nel pubblico che nel cast, ma per ora il medical drama non ha ancora una data di scadenza.

La conferma arriva direttamente da un volto storico del cast, che ha spiegato come si sia discusso dell’ipotesi di concludere la serie ma per ora Grey’s Anatomy non finirà perché nessuno è pronto a dirle addio, in primis la rete, visti i risultati ancora ottimi degli episodi in onda su ABC.

Chandra Wilson, storica interprete del personaggio di Miranda Bailey e anche regista di alcuni episodi, ha raccontato in esclusiva a EtOnline che Grey’s Anatomy non finirà con la stagione attualmente in corso, nonostante le dichiarazioni di Ellen Pompeo e le discussioni intorno alla potenziale conclusione della serie.

So che da un punto di vista creativo ci sono state molte conversazioni del tipo ‘Ecco come dovrebbe finire la stagione’ e poi sono cadute tutte per una miriade di ragioni. Perché la rete non è pronta, la produzione non è pronto, i fan non sono pronti, i numeri sono troppo buoni, tutte queste cose. Tutti insieme, hanno deciso che non metteremo fine a tutto ciò. Aspetteremo e vedremo.

La Wilson ha anche sottolineato l’importanza di restare in onda in un momento in cui la medicina è l’unica speranza di uscire da una pandemia che ha cambiato il mondo. Anche per questo Grey’s Anatomy non finirà, perlomeno non a breve. Anche perché probabilmente si vorrà porre fine allo storico medical con una stagione che non sia segnata dal dramma del Coronavirus che ha colpito anche la sua protagonista.

Soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo in questo momento, vogliamo che l’ultima stagione riguardi il COVID? O vogliamo essere in grado di infiocchettarla con arcobaleni, palloncini e cose del genere? So che dal lato creativo la conversazione è in corso, ma dalla nostra parte, dalla parte degli attori, semplicemente faremo qualsiasi cosa ci chiederanno. Qualunque sia la vita che vedi per questi personaggi, come attori, siamo pronti a portarlo in vita. Quindi quelle conversazioni riguardano persone più potenti di noi.

Grey’s Anatomy 17

Dalle sue parole sembra emergere la volontà di continuare ad andare avanti per dare alla serie la conclusione che si merita a prescindere dalle contingenze che hanno portato a trattare la pandemia nella stagione in corso, per questo Grey’s Anatomy non finirà con questo diciassettesimo capitolo, che peraltro dovrebbe essere molto più breve dei precedenti, fermandosi a soli 16 episodi a causa delle difficoltà di produzione dovute proprio al Covid-19.