Ci sono importanti novità in cantiere per Xiaomi dal punto di vista dello sviluppo software, in quanto a breve potrebbe essere parzialmente congelato il progetto di MIUI 12, per concentrarsi sul nuovo aggiornamento MIUI 12.5. Cerchiamo dunque di fare chiarezza sui progetti a breve termine del produttore cinese, una volta appreso che almeno quattro modelli praticamente certi di far parte di questo progetto sono stati poi rimossi. Come vi abbiamo riportato con un articolo nella giornata di ieri.

Come si passerà da MIUI 12 a MIUI 12.5 attraverso Xiaomi

Nello specifico, ho recuperato un post ufficiale online molto chiaro. Per dare il benvenuto al rilascio del nuovo aggiornamento ottimizzato su MIUI 12.5, la versione attualmente in distribuzione sarà sospesa per un periodo di tempo a partire dalla prossima settimana. Viene indicata in questo senso la data del 14 dicembre, mentre non sappiamo quando riprenderanno gli aggiornamenti ottimizzato su MIUI 12. Dunque, a pagare maggiormente questo salto potrebbero essere i modelli più datati.

Ad esempio, Xiaomi fa sapere che mentre verrà testata la stabilità del sistema, i vari Mi 9 Pro 5G, Redmi K30S Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Mi 10 Youth Edition, Mi CC9 Pro, Redmi K30, Redmi K20, Mi 10 Ultra vedranno i risultati degli attuali rilasciati test in seguito. Per quanto riguarda le novità introdotte, attenzione alla voce Fast Application Service Framework, con il salto a MIUI 12.5 che dovrebbe vedere risolto un problema noto al pubblico.

Mi riferisco a quello che per alcuni modelli si verifica in modo anomalo durante la cancellazione rapida dei dati delle app. A questo, poi, si aggiunge il fatto che l’aggiornamento MIUI 12.5 per Xiaomi risolve il problema per il quale alcune app occasionalmente si bloccano prima del caricamento. Staremo a vedere quali saranno le mosse di fine 2020 da parte di Xiaomi.