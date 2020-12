Il vincitore di X Factor 2020 è sicuro sin dalla fase delle audizioni ma potrebbe, tuttavia, esserci un colpo di scena. Il pubblico di TV8 – che segue la finale del programma in chiaro – è molto diverso da quello di Sky. Lo abbiamo visto nel caso dei Maneskin, dati per vincitori assoluti dell’edizione e poi superati in finale grazie al televoto del pubblico di TV8 a favore di Lorenzo Licitra.

Quest’anno, però, il pubblico della TV generalista potrebbe concordare con quello di Sky e con il parere che i giudici hanno espresso sin dal primo istante. E c’è, in effetti, un solo concorrente in finale a X Factor 2020 che ha messo d’accordo tutti dalle prime audizioni.

Il vincitore di X Factor 2020 potrebbe essere Casadilego che con la sua dolcezza e con la sua intensità, ispirandosi a Ed Sheeran, ha commosso il pubblico e giudici dalle prime esibizioni dal vivo nel programma.

Casadilego fa parte del team delle Under Donne guidate da Hell Raton e ciò potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma verso la sua vittoria. Hell Raton è la new entry più apprezzata in giuria e il suo trionfo non stupirebbe.

Se Casadilego gareggia per il team di Hell Raton, N.A.I.P. è l’ultimo concorrente degli Over di Mika, Blind è in gara per gli Under Uomini di Emma Marrone e il gruppo Little Pieces of Marmelade per Manuel Agnelli.

La sfida, secondo Stanleybet si gioca tutta tra Casadilego e Blind. I protagonisti dell’ultimo scontro della finale di X Factor 2020 potrebbero essere proprio loro. A quel punto, fondamentale sarà il voto del pubblico di TV8 che guarderà la puntata finale in chiaro.

Da escludere il trionfo di N.A.I.P. così come quello dei Little Pieces of Marmelade. Il vincitore di X Factor 2020 sarà uno tra Casadilego e Blind e il televoto gratuito di X Factor coinvolgerà un altissimo numero di votanti. La finale di X Factor 2020 è attesa in diretta giovedì 10 dicembre con l’immancabile conduzione di Alessandro Cattelan.