Alessandro Cattelan lascia X Factor e lo annuncia in diretta durante la finale dell’edizione 2020. Al termine della terza manche e prima di comunicare il vincitore dell’edizione numero 14, Alessandro Cattelan annuncia a sorpresa che lascia ufficialmente il programma.

Stavolta non è uno scherzo. Alessandro Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni di onorata carriera alla guida del talent show di Sky Uno. Rimpiazzarlo sarà molto difficile e il suo successore, non ancora svelato, si troverà a reggere il confronto con l’impeccabile conduzione di Cattelan, ormai entrato nel cuore del pubblico.

Alessandro Cattelan ha fatto la storia di X Factor Italia e ha condotto ben 10 edizioni del talent show su un totale di 14.

“Ci hai guidato in 10 anni di momenti epici, risate, performance da togliere il fiato e verdetti che non sono classifiche. Alessandro Cattelan ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma.Ti vogliamo bene”, è il messaggio che la produzione e la redazione di X Factor gli dedicano dopo l’addio in diretta.

Alessandro Cattelan lascia X Factor e con lui se ne va l’anima del programma. Lascia un grande vuoto. A fare la differenza in casa Sky Uno il giovedì sera, era proprio il volto del conduttore che ha mosso i primi indimenticabili passi come vj su MTV. Figlio della Music Television, Alessandro Cattelan è approdato alla conduzione di X Factor ormai 10 anni fa e spegnendo le 10 candeline lascia definitivamente il programma.

Sky ha già deciso di confermare il format anche per il 2021 e i casting per la prossima edizione sono ufficialmente ai blocchi di partenza, ma Alessandro Cattelan non ci sarà. Non resta che attendere per conoscere il nome del nuovo conduttore di X Factor che avrà l’obbligo di non far rimpiangere troppo il suo predecessore, una missione assai ardua.