Nessuna sorpresa per il vincitore di X Factor 2020: i pronostici ci hanno preso in pieno! Il vincitore di X Factor 2020 è Casadilego.

La finale di X Factor 2020, in scena giovedì 10 dicembre in diretta su Sky Uno e in chiaro, prevedeva tre manche differenti. Dopo la prima e la seconda manche, un concorrente è stato eliminato. I due rimasti in gara si sono sfidati a suon di inediti fino all’annuncio del vincitore dell’edizione numero 14 di X Factor Italia.

La prima manche della finale di X Factor 2020 ha visto i giudici duettare con i rispettivi concorrenti in gara. Emma Marrone ha duettato con Blind e Hell Raton ha duettato con Casadilego. Manuel Agnelli ha duettato con i Little Piece Of Marmelade e Mika ha duettato con N.A.I.P.

Sovrano è stato il quinto giudice, ovvero il pubblico da casa che attraverso il televoto ha scelto il primo concorrente finalista di X Factor da eliminare. Il televoto ha decretato l’esclusione dell’eclettico N.A.I.P. dopo la prima manche. Mika, quindi, ha perso il suo finalista per il team degli Over.

Alla seconda manche della finale di X Factor 2020 accedono in tre: Blind, Casadilego e Little Piece Of Marmelade. La seconda è la manche dei medley in cui ogni concorrente in gara presenta un best of del proprio percorso a X Factor. Sono loro i primi te classificati tra i quali si nasconde il vincitore di X Factor 2020.

Al termine della seconda manche salutiamo il concorrente meno apprezzato dal pubblico da casa: Blind, terzo classificato dell’edizione.



A disputare la finalissima a due sono quindi Casadilego e Little Piece Of Marmelade ma per Blind arriva in diretta il disco d’oro per il singolo Cuore Nero.

Casadilego e Little Piece Of Marmelade affrontano ufficialmente la terza ed ultima manche, al termine della quale vien annunciato il vincitore. Il vincitore di X Factor 2020 è Casadilego.