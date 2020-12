I riff di Marco Mengoni sono tornati con un ospite molto speciale. Ad annunciarlo è l’artista di Ronciglione attraverso alcune immagini che ha condiviso sui suoi canali social, nei quali mostra la presenza dell’astronauta Paolo Nespoli.

La presenza dell’ospite dell’ottava puntata è stata accolta con grande entusiasmo: queste le parole dell’artista a corredo di alcune immagini che li ritraggono insieme in studio.

“Nella vita ci sono alcune emozioni che per quanto io mi possa sforzare sarà difficile provare sulla pelle. Vincere un premio Nobel o una medaglia olimpica, scalare l’Everest e anche andare nello spazio. Per fortuna però ci sono persone e incontri, come questo con Paolo Nespoli, che nello spazio ti ci portano davvero!”

La sua presenza in uno dei podcast di Marco Mengoni era stata annunciata velatamente sui suoi canali social, senza che si rivelasse l’identità dell’ospite abituato a fare delle cose straordinarie, addirittura extraterrestri: “Ho chiesto un autografo ad una persona che ha fatto veramente cose fuori dal comune, potrei dire cose non di questo mondo”.

Come molti artisti, anche Marco Mengoni è fermo a causa della pandemia. I suoi ultimi concerti risalgono alla fine del 2019, quando ha riportato su palco la musica di Atlantico per la seconda parte di concerti che aveva avviato in primavera.

Il suo ultimo album, Atlantico, è del 2018. Il disco era stato anticipato da un doppio singolo – Voglio e Buona Vita – per poi essere lanciato da Hola che è anche l’unico duetto del disco realizzato con Tom Walker. All’interno dell’album è presente anche la voce di Adriano Celentano in La Casa Azul.

Per il momento, non ci sono notizie certe su un suo imminente ritorno musicale – anche in considerazione dei tempi che stiamo vivendo – ma è comunque tornato dietro il microfono per i suoi podcast. Marco Mengoni è anche il primo artista italiano a realizzare e proporre una serie di podcast.