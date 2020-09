“Ciò che mi spaventa di più di questa terribile vicenda è il messaggio che passa”, scrive Marco Mengoni sui social a proposito della morte di Willy Monteiro Duarte, per il quale chiede giustizia.

La sua voce si unisce a quella di molti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso messaggi e pensieri per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso fuori da un locale per essere intervenuto in difesa di un suo amico, nel tentativo di placare una rissa.

Marco Mengoni condivide un pensiero sulla vicenda e si dice preoccupato e spaventato “che l’indifferenza ci metta più in sicurezza”.

“Che essere indifferenti, immobili, restare a guardare sia più sicuro, faccia meno male”, è la preoccupazione del cantante di Ronciglione che riflette su quanto dinanzi a simili fatti ci sia una sola via d’uscita: quella di fare la nostra parte.

“Ed è terribile. Perché davanti alle brutture e alle ingiustizie di questo mondo, abbiamo una sola arma: quella di fare la nostra parte, anche se piccola”, continua, prima di spiegare che Willy Monteiro Duarte quella sera in cui non è più tornato a casa ha provato a fare esattamente questo: la sua parte. Ha provato a difender4e un amico in difficoltà ed è intervenuto nel tentativo di calcare una rissa. Ne è rimasto mortalmente coinvolto.

Non solo Marco Mengoni ma il mondo della musica tutto e l’Italia intera chiede adesso che venga fatta giustizia affinché episodi del genere vengano lasciati nel passato, una volta per tutte. “Willy qualche sera fa ci ha provato. Giustizia per lui”, conclude Marco Mengoni unendosi alle richieste di Ermal Meta, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Ghali e molti altri.