Con la diretta tv e streaming di Juventus-Barcellona di oggi lo spettacolo calcistico è assicurato. A prescindere dalle due grandi squadre chiamate in causa per l’appuntamento, la sfida si sposta infatti su un altro piano. Cristiano Ronaldo e Messi tornano infatti ad affrontarsi in una competizione europea a distanza di anni dall’ultima volta. La partita di andata vide infatti il fuoriclasse portoghese fermo ai box a causa della sua positività al coronavirus. Ma questa sera l’incontro dei due sul campo del Camp Nou non sarà rimandato.

L’anagrafe parla chiaro, e anche per questo sarà una partita da non perdere. Da un lato c’è un CR7 che, per quanto in formissima e voglioso di continuare, ha comunque i suoi 35 anni (a febbraio saranno 36, ndr). Dall’altro c’è Messi che di primavere ne ha un po’ di meno (33 anni), ma comunque abbastanza da guardare con tristezza al futuro.

Bisogna fare i conti col fatto che questa potrebbe essere l’ultima grande sfida in Champions League tra i due. E quindi questa sera occhi fissi sul televisore, per godere appieno del genio dei due campioni.

Diretta tv e streaming Juventus-Barcellona, l’imperdibile big match

Assistere alla diretta tv e streaming di Juventus-Barcellona sarà facile e comodo per tutti gli appassionati di calcio. Come di consueto, il tutto sarà disponibile per gli abbonati Sky, ai canali 201 e 252. Chiaramente il tutto sarà fruibile anche tramite l’app Skygo, che supporta numerosi dispositivi mobile.

Non mancherà però l’opportunità di essere parte dell’evento anche ai milioni di utenti che attendono con ansia le trasmissioni in chiaro della partita. Quest’ultima sarà infatti fruibile gratuitamente anche su Canale 5 e online su Mediaset Play.

Non solo diretta tv e streaming di Juventus-Barcellona oggi, vista la presenza di numerose altre partite per il turno di UEFA Champions League. Tra queste, alle 18.55, Lazio-Club Brugge: un vero e proprio dentro o fuori per i biancocelesti, che affronteranno lo spareggio con gli avversari diretti per il passaggio del turno.

Il match degli uomini di Simone Inzaghi sarà in esclusiva per gli abbonati Sky, anche in questo caso sui canali 201 e 252. Ugualmente, la partita sarà fruibile in streaming grazie all’ausilio di Skygo.