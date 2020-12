Casa A Natale di Tiziano Ferro è il nuovo singolo estratto dall’album Accetto Miracoli. Una pausa dalle cover, dunque, per l’artista di Latina, che venerdì 11 dicembre tornerà in radio con un brano contenuto nell’album Accetto Miracoli, rilasciato ormai più di un anno fa.

La canzone scelta per la rotazione radiofonica nel periodo natalizio non poteva che essere Casa A Natale, un pezzo che racconta uno scorcio di vita dei giorni che precedono il Natale.

Protagonista del brano è una persona che si trova ad affrontare un momento incerto e dubbioso nel periodo delle feste di Natale. Con un pizzico di malinconia, l’artista parla a tutti coloro che con coraggio guardano al nuovo anno in attesa di poterlo affrontare con uno spirito diverso.

Casa A Natale è stata scritta da Tiziano Ferro in collaborazione con la cantautrice da Giordana Angi.

A proposito della canzone, Tiziano Ferro ha raccontato di essersi ispirato ad una frase che anni fa si era appuntato su un quaderno proprio durante le feste natalizie. La frase in questione era: “Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale”.

Tiziano Ferro ha rilasciato l’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza degli Altri, prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini, disponibile dallo scorso 6 novembre nei formati 2 CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di Accetto Miracoli) e nel formato 2 LP (con le 13 cover), esaurito già nella prima settimana.



Mi arrendo

Mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso

Io non sono nessuno

Ma tu sei troppo

Chi ero ormai è un mistero

Ma tu sei troppoA casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente

Ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono

Di deserto sono esperto

Eppure mi ci perdo ancora

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che no, non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale

Sono solo ed è sempre stato così

Il pregio del difetto, il fatto che lo ammetto

Ho applaudito, ho annuito

Squilibrio del controllo il fatto che ora crollo

E ho chiesto a un passante chi sono

Mi ha risposto, “chi non ricordavo”

Come fa paura la tua faccia se allo specchio non la vedi più

Di eterno sono esperto eppure mi ci perdo ancora

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Immaginavo di averti così

Ma non immaginavo di vederti così

Giovedì, venerdì, lunedì

Lunedì, giovedì, venerdì

Urlano al telegiornale

Nel servizio sul caos che precede il mio Natale

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei da te

Con tutto quello che mi piace

Con tutto quello che odio di me

Con tutto quello che no, non mi piace di te

Con tutto quello che vorrei a casa a Natale