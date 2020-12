Nei mesi scorsi si è parlato tanto di Bonus Befana 2021 qui in Italia, al punto che ancora oggi ci si pone la domanda “come funziona“, ma soprattutto a chi e quando spetta. Alla luce di alcune informazioni fornite in settimana a proposito ad esempio del bonus famiglia, credo sia utile condividere coi nostri lettori un punto della situazione, affinché la situazione che si è configurata tra fine 2020 e l’inizio del nuovo anno sia chiara a tutti. Insomma, possiamo aspettarci un ulteriore sostegno il prossimo mese? Sembrerebbe proprio di no.

Le ultime sul bonus Befana 2021: come funziona e prospettive a dicembre 2020

In sostanza, si è parlato di bonus Befana 2021 qualche mese fa. C’è una sua traccia nella Gazzetta Ufficiale che risale allo scorso 19 maggio per intenderci, in merito ad una misura che sulla carta doveva prevedere la restituzione di parte dell’Iva sui prodotti acquistati con sistemi di pagamento tracciabili nel corso del 2020. Dunque, una sorta di incentivo ai consumatori, affinché si potesse battere una volta per tutte l’evasione fiscale. Ora, tale rimborso era previsto ad inizio 2021, dando dunque al bonus in questione un nome così particolare.

Secondo le informazioni raccolte in questi mesi, il bonus Befana avrebbe consentito ai consumatori di ottenere una cifra compresa tra i 200 e i 500 euro. Tuttavia, la misura è stata accantonata con il più recente decreto rilancio, che dovrebbe spostare questo rimborso a data da destinarsi. Allo stato attuale, dunque, non sappiamo ancora se e quando verrà erogato, in quanto potrebbe essere incluso in altre iniziative. E, con ogni probabilità, con concetti differenti rispetto a quello che abbiamo appreso fino a questo momento.

Staremo a vedere quali saranno le prossime novità riguardanti il bonus Befana 2021. Ora sappiamo come funziona, ma sappiamo anche che ad inizio anno non ci sarà questa forma di agevolazione pensata la scorsa primavera per gli italiani.