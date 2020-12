Oggi 4 dicembre sta girando su WhatsApp con una certa insistenza la bufala bonus famiglia di 500 euro distribuito da Poste Italiane, il cui messaggio richiede di verificare se il proprio nome è nella lista (successivamente c’è un link che non intendiamo qui replicare per evitarne l’ulteriore diffusione). Non è la prima volta che vi parliamo della bufala bonus famiglia di 500 euro distribuito da Poste Italiane: la comunicazione originale risaliva a fine ottobre, ma adesso, con l’avvicinarsi delle festività natalizie e la speranza possano moltiplicarsi gli incentivi per aiutare le famiglie in difficoltà economiche, la fake-news torna a riproporsi su WhatsApp.

C’è da fare attenzione alla bufala bonus famiglia di 500 euro distribuito da Poste Italiane, che in realtà è un virus (una volta cliccato sul link in allegato cadere nella trappola è cosa fatta: dallo smartphone, senza che diate voi l’input, il messaggio prenderà ad essere inviato ai vostri contatti, che potranno a propria volta cadere o meno nell’inganno (difficile che in questo modo la catena possa spezzarsi). Oggi 4 dicembre è doveroso dire le cose come stanno, e quindi parlare di bufala bonus famiglia di 500 euro distribuito da Poste Italiane: non esiste alcun sussidio di questo genere, né tanto meno una lista a cui accedere, senza nemmeno aver fatto domanda per l’eventuale contributo (i soldi non piovono dal cielo, questo ormai dovreste saperlo bene), semplicemente cliccando su un link (l’inganno è tutto lì).

Il virus della bufala bonus famiglia di 500 euro distribuito da Poste Italiane è pronto a colpire chiunque utilizzi WhatsApp e sia anche un minimo distratto (in questo periodo ci può stare). Occhi aperti se doveste essere anche voi raggiunti dal messaggio: cancellatelo subito e non cliccate sul link in allegato, avvisando il mittente che si è in presenza di un virus.