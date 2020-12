Lo scorso 19 novembre PS5 si è finalmente fatta strada sul mercato, compreso quello italiano, andando a segnare l’inizio della nuova generazione del gaming secondo Sony. Al prezzo di 499 euro per la console standard e di 399 euro per quella solo digitale – dunque sprovvista di lettore fisico per i dischi -, il colosso giapponese ha dato in pasto agli appassionati il futuro del videogioco casalingo, andando allo stesso tempo a sfidare a muso duro la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X arrivata sugli scaffali assieme alla “sorellina” Xbox Series S, più piccola ed economica.

Peccato che non tutti siano riusciti a soddisfare la propria fame di next-gen. Questo perché PS5 è praticamente introvabile fin dall’apertura dei primi pre-order. E nonostante la successiva comparsa di ulteriori scorte. La piattaforma nipponica è sia richiestissima quanto vessata dai problemi produttivi legati alla pandemia da Coronavirus, tanto da imbastire un vero e proprio caso sul web. Un caso che non è di certo passato inosservato ai ragazzacci del Saturday Night Live (SNL), noto programma comico statunitense della NBC, che hanno pubblicato una divertente video parodia dedicata a PlayStation 5.

Nel filmato poco più in alto in questo stesso articolo veniamo catapultati direttamente al Polo Nord, dove Babbo Natale – qui interpretato da Jason Bateman – e i suoi assistenti stanno leggendo le lettere ricevute dai bambini di tutto il mondo per preparare i regali da consegnare la notte di Natale. Tra queste, spicca quella di un ragazzo di nome Stu, che sulle note di Stan di Eminem si descrive come un grande fan di Babbo Natale e canta delle difficoltà che sta riscontrando nel trovare una PS5, vedendosi costretto a chiederla in regalo.

L’impresa è praticamente impossibile addirittura per Santa Claus, che finisce per fingere di non essere se stesso nella sua lettera di risposta. E voi, siete riusciti a portarvi a casa una fiammante PS5 oppure aspettate tempi migliori?