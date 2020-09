Le console di nuova generazione sono sempre più vicine. In un anno particolare come questo 2020, saranno Xbox Series X, Xbox Series S e PS5 a sedurre il popolo geek, con Microsoft e Sony pronte a regalare emozioni in pixel e poligoni finalmente in salsa next-gen. Due diverse filosofie di interpretare il futuro del gaming, quelle delle aziende rivali, che faranno di tutto per incontrare i favori dei consumatori a colpi di specifiche tecniche, giochi in esclusiva, offerte e naturalmente servizi sempre più vantaggiosi e completi.

Come molti di voi già sapranno, mentre PlayStation 5 debutterà sugli scaffali dei negozi fisici e online il 19 novembre – al prezzo di 499,99 euro per la versione con disco e di 399,99 euro per quella solo digitale -, Xbox Series X potrà essere nostra già dal 10 novembre – a 499,99 euro -, accompagnata dalla più economica e meno potente Xbox Series S, proposta dal colosso di Redmond al prezzo assai competitivo di 299,99 euro. E se è vero che i preordini per il nuovo monolite Sony sono stati già aperti la scorsa settimana e sono già andati incontro a diversi problemi di scorte – che saranno comunque risolti entro la fine dell’anno -, per le due piattaforme made in USA dovremo attendere la giornata di domani, 22 settembre 2020, quando i pre-order saranno attivi a partire dalle 9:00 del mattino italiane.

Xbox Series X e Series S, prezzo e pre-order da Microsoft

Per il momento Xbox Series X e Xbox Series S possono essere prenotate presso diversi rivenditori, ma non sono presenti offerte per risparmiare – che potrebbero arrivare a breve per alcune delle catene coinvolte. Abbiamo allora preordini – quasi – attivi da GameStop, da Euronics, GameLife e Microsoft Store, senza dimenticare naturalmente i sempre fornitissimi listini di Amazon.

Domani dovrebbero unirsi alla lista anche altre aziende, come ad esempio MediaWorld, Expert e Unieuro. Non siamo a conoscenza di quante console saranno effettivamente disponibili al lancio, dunque non è da escudere che possa ripetersi una situazione simile a quella dei preordini di PS5, con il sold-out registrato già dopo pochissime ore.