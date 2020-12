La riapertura delle scuola in Campania, in particolare di tutto il ciclo delle elementari e della prima classe delle medie, si concretizzerà il prossimo 9 dicembre ovunque sul territorio governato da Vincenzo De Luca? Le notizie di questo venerdì 4 dicembre sembrano andare nella direzione di un ritorno in classe per tantissimi studenti, ma con le opportune riflessioni del caso.

Non pochi istituti in Campania, in giornata, hanno cominciato ad inviare le loro circolari riferite proprio al ritorno in aula. Con riferimento all’Ordinanza della Regione Campania n.93 del 28 novembre, diversi dirigenti scolastici hanno comunicato che a partire da metà della prossima settimana le lezioni in presenza riprenderanno.

Basta con la didattica a distanza dunque per i bambini che stanno frequentando le classi dalla seconda alla quinta elementare e la prima media? Possibile, visto che i dirigenti stanno semplicemente applicando l’ordinanza del 28 novembre, in assenza di una successiva che neghi il rientro. Per gli alunni in seconda e in terza media continueranno invece di certo le sessioni di didattica integrata. Va ricordato che, sempre in Campania e dallo scorsa settimana, sono tornati tra i banchi i bambini di prima elementare e della scuola dell’infanzia, almeno dove le ordinanze dei sindaci non sono intervenute per ulteriori chiusure locali.

Insomma, non possiamo ancora dire che la riapertura delle scuole in Campania avverrà senza alcun dubbio per tutti gli studenti fino alla prima media. Fino al prossimo 9 dicembre, potrebbe intervenire una nuova ordinanza restrittiva di Vincenzo De Luca o ancora, nei singoli Comuni, i sindaci potrebbero scegliere di non far rientrare gli studenti in classe. Nonostante tutto, si può guardare con discreto ottimismo al futuro della didattica in presenza, almeno per una buona fetta di alunni più giovani. Per tutti gli altri, dal secondo anno delle scuole medie in poi e per le superiori, le speranze di ritorno tra i banchi sono tutte riposte dal 7 gennaio in poi.