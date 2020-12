La storia del rock è piena di capitoli oscuri, e il concerto dei The Who a Cincinnati è uno di questi. Alle 17 del 3 dicembre 1979 una folla si è già radunata intorno al Riverfront Coliseum. La maggior parte di quelle persone sventola il biglietto unico integrato e reclama il diritto di entrare e prendere posto. Da un’emittente locale, infatti, si è sparsa la voce che i possessori di quel biglietto sarebbero stati ammessi alla venue a partire dalle 15.

Ciò non si è ancora verificato e gli avventori sono sempre più impazienti. L’arrivo dei The Who a Cincinnati è la terza tappa statunitense del tour mondiale della band di Roger Daltrey e Pete Townshend. Gli eroi di My Generation hanno appena perso lo storico batterista Keith Moon e ora, al suo posto, c’è Kenney Jones degli Small Faces.

Il concerto dei The Who a Cincinnati è sold out, e l’organizzazione non lo aveva previsto. Per questo la folla si accalca sempre di più sugli ingressi laterali e sulle entrate anteriori dell’arena. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19, e alle 19:15 le porte vengono aperte. Nel frattempo, però, dall’interno del Coliseum i The Who stanno già suonando i pezzi di Quadrophenia e qualcosa va storto. Gli spettatori in attesa in fondo al cordone pensano che il concerto sia iniziato con anticipo e per questo iniziano a spingere. Non capiscono, infatti, che si tratta del sound check.

L’organizzazione, però, ha aperto solo due porte e questo genera il caos. La folla che attende di fronte agli ingressi ancora chiusi si sposta verso gli unici due ingressi aperti e la situazione va fuori controllo. La sicurezza non riesce a contenere quella massa di persone che si precipita per entrare. 11 persone muoiono asfissiate, una delle quali di appena 15 anni.

La band resterà all’oscuro dell’incidente fino alla fine dello show. Dopo il concerto dei The Who a Cincinnati Roger Daltrey, informato sul fatto, chiede di cancellare il resto del tour ma non viene ascoltato.