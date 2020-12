iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Mini Pro e iPhone 12 Mini Pro Max. E’ questo il quartetto delle meraviglie schierato in campo da “mamma” Apple per animare questo atipico 2020. Almeno dal punto di vista del mercato dei device mobile, con i quattro melafonini ad aver invaso il mercato tra ottobre e dicembre, e aver fatto inevitabilmente registrare record di vendita e apprezzamento da parte di pubblico ed esperti.

Si tratta insomma di quattro diverse declinazioni dei nuovi iPhone, che cercano di rispondere alle differenti esigenze dei consumatori. Chi vorrebbe stringere tra le mani uno smartphone più compatto e maneggevole, ad esempio, potrebbe optare per l’acquisto di un iPhone 12 Mini, il più piccolo della gamma del colosso di Cupertino. E, perché no, approfittare già di qualche golosa offerta per portarselo a casa ad un prezzo ribassato, nonostante il debutto così recente. Occasione, questa, che si era già presentata nel corso dei saldi per il Black Friday, e che torna a pizzicare animi e portafogli degli utenti anche nella giornata di oggi.

Non a caso in data odierna, 3 dicembre 2020, iPhone 12 Mini è nuovamente in offerta sui listini di Amazon. La divisione italiana del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos prezza infatti il piccolo smartphone a 799 euro, contro i precedenti 889 euro di listino imposti dal produttore, per un risparmio effettivo di 90 euro – pari quindi al 10%. Il modello interessato dalla promozione è quello con 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna.

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità viene indicata come immediata, con consegna senza costi aggiuntivi prevista entro giovedì 10 dicembre 2020 per i clienti Prime. L’articolo va a beneficiare di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 gennaio 2021, ma attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere la protezione da dodici mesi al prezzo di 169 euro e gli accessori extra come alimentatori, custodie MagSafe.