Lo streaming di Juventus e Lazio, così come la diretta TV, animerà questa sera lo scenario calcistico europeo con i colori italiani. Bianconeri e biancocelesti saranno chiamati a scendere in campo, per provare a portare a casa punti utili per la classifica.

Da un lato c’è la Vecchia Signora, la Juve, che è sostanzialmente già sicura del passaggio del turno e dell’approdo alla fase ad eliminazione diretta. C’è però la possibilità di provare l’assalto alla prima posizione che, sulla carta, potrebbe garantire un incrocio più agevole agli ottavi di finale.

Dall’altro lato c’è invece la Lazio che potrebbe chiudere il discorso qualificazione stesso questa sera. Il confronto è col Borussia Dortmund, a cui l’ex Ciro Immobile potrebbe combinare uno scherzetto. Di colpi di genio, lo ha dimostrato settimana scorsa, ne ha nel suo caricatore.

Nel frattempo nell’attesa della diretta tv e streaming di Juventus e Lazio, ricordiamo che ieri sera sono scese in campo le altre due italiane. Entrambe nerazzurre, Inter e Atalanta hanno portato a casa risultati diversi ma comunque positivi. Rocambolesca vittoria per la milanese, vittoriosa per 3-2 sul campo del Borussia M’Gladbach, mentre solo un pari in rimonta per la squadra bergamasca. 1-1 il tabellino fatto segnare alla fine del match contro il Midtjylland, risultato che lascia ancora aperto il discorso qualificazione.

Diretta tv e streaming di Juventus e Lazio, come seguirle

Torniamo però a occuparsi delle partite di oggi, trasmesse in diretta tv e streaming per Juventus e Lazio. C’è da segnalare che non sarà presente alcuna trasmissione in chiaro per quanto concerne i match di oggi. La scelta per questo turno è ricaduta su Atalanta – Midtjylland, proposta ieri su Canale 5.

Per poter dunque assistere a Juventus – Dinamo Kiev e Borussia Dortmund – Lazio occorrerà essere titolari di un abbonamento a Sky. Nella fattispecie, il match dei bianconeri sarà in diretta sui canali 201 e 252, mentre quello dei biancocelesti andrà sui canali 204 e 253.

Come sempre pronto anche il servizio in streaming offerto da Skygo, che permetterà la fruizione dei match anche tramite i dispositivi mobile. Anche su smartphone e tablet i canali di riferimento restano quindi gli stessi appena citati.