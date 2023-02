Tutto pronto allo Stadio San Siro di Milano, dove questa sera 22 febbraio alle ore 21.00, l’attesa è tutta rivolta al match Inter-Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La compagine nerazzurra, guidata da mister Simone Inzaghi, si è qualificata al secondo posto nel Gruppo C alle spalle del Bayern Monaco ed eliminando il Barcellona dopo la vittoria per 1-0 ottenuta a San Siro e il pareggio per 3-3 al Camp Nou. Mentre i biancoazzurri, allenati da Serio Conceiçao, hanno chiuso in testa al Girone B.

Per quanto riguarda i quattro precedenti tra Inter e Porto, tutti si sono disputati in Champions League nel 2005, con la formazione lombarda imbattuta negli ottavi di finale (con una vittoria e un pareggio nella stagione 2004/2005), e una vittoria a testa per le due compagini nella fase a gironi della competizione europea 2005/2006. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme quali siano le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming del match. La partita Inter-Porto, andata degli ottavi di finale, si giocherà questa sera mercoledì 22 febbraio 2023 presso lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano e con fischio d’inizio previsto alle ore alle ore 21.00.

Inter-Porto sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, dove occorrerà scaricare l’app su smart tv, oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox, o ancora su dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre, il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso l’app di Amazon Prime Video su dispositivi portatili come smartphone e tablet sia iOS e Android, oppure collegandosi da browser accedendo al sito ufficiale e selezionando l’evento desiderato.

A seguire le probabili formazioni della super sfida:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez;

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Toni Martinez, Taremi.

