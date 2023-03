Venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon (Svizzera), nel quartier generale della Uefa, avranno luogo i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. La massima competizione europea è finalmente giunta alla sua fase finale: sono 8 le squadre classifica, tra cui 3 italiane (Napoli, Inter e Milan). Il sorteggi dei quarti di finale di Champions League sarà visibile su Canale 20, SkySport 24, Prime Video, Mediaset Infinity e NOW. Potrete seguire i sorteggi dei quarti di finale di Champions League sia in TV, anche in chiaro (come vi abbiamo detto), oppure in diretta streaming (qualora vi trovate fuori dalla portata di un mezzo televisivo).

Non ci saranno limitazioni per gli incroci: questo significa che potranno scontrarsi da subito anche squadre dello stesso Paese o che hanno già avuto modo di affrontarsi nella fase a gironi. Le estrazioni saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali e per stabilire il club di casa pro forma in finale. Le gare di andata dei quarti di finale avranno luogo martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre quelle di ritorno sono in programma per martedì 18 e mercoledì 19 aprile.

Le semifinali verranno disputate il martedì 9 e mercoledì 10 e martedì 16 e mercoledì 17 maggio; infine, la finale verrà giocata sabato 10 giugno allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Le squadra tra cui avranno luogo i sorteggi dei quarti di finale di Champions League sono Benfica, Chelsea, Bayern Monaco, Milan, Manchester City, Inter, Real Madrid e Napoli. Quale potrebbe avere la meglio alla fine dei giochi? Intanto godiamoci i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, sperando che gli accoppiamenti siano favorevoli alle squadre italiane. Se avete domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

