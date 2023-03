Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 andrà in scena l’attesissima sfida Napoli-Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà un vero e proprio appuntamento con la storia domani sera: se gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti riusciranno a passare il turno (forte anche il risultato dell’andata in Germania per 0-2, grazie alle prodezze di Osimhen e Di Lorenzo) sarà la prima volta in assoluto che raggiungeranno i quarti di finale della massima competizione europea. D’altro canto, i tedeschi allenati dal tecnico Gaslner scenderanno in campo con l’obiettivo di pareggiare almeno i conti e portare il match ai tempi supplementari, ma per farlo dovrà vincere con due reti di scarto e senza subire. Insomma, si prospetta una super partita all’insegna dello spettacolo e emozioni.

La sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht, in programma domani sera 15 marzo 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e fischio d’inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva da Amazon Prime Video. Per vedere il match basterà scaricare l’app di Prime Video su una smart TV compatibile oppure su una console di gioco come PlayStation e Xbox, o ancora sui dispositivi Amazon FireStick e Google Chromecast. Inoltre, gli abbonati potranno vedere la partita anche in diretta streaming scaricando l’app di Amazon Prime Video su smartphone e tablet, oppure collegarsi tramite il sito ufficiale di Prime Video e cliccare sulla finestra dell’evento sportivo.

Di seguito le probabili formazioni dell’attesa sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra i partenopei e i tedeschi:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borrè.

