Elliot Page continuerà a interpretare il ruolo di Vanya Hargreeves in The Umbrella Academy, la serie Netflix su una famiglia di supereroi che in breve tempo è diventata uno dei più grandi successi del servizio di streaming.

Vanya è una donna cisgender il cui superpotere implica lo scatenamento della forza attraverso l’uso del suono. Dopo il coming out dell’attore sui social, gli autori dello show hanno dichiarato che non cambieranno il sesso del personaggio.

Page, protagonista di film come Juno, Inception e la saga cinematografica degli X-Men, ha annunciato di essere una persona transgender di genere non binario, e l’ha fatto in un sentito messaggio sui social media che ha commosso i suoi fan. Per rendere ufficiale la transizione, il suo nome è stato aggiornato su alcuni siti specializzati di cinema, tra cui la pagina Internet Movie Data Base (IMDB).

Anche Netflix si è dato da fare, aggiungendo il nome di Elliot Page in tutti i titoli dei suoi film presenti sul catalogo. Le modifiche dovrebbero già essere effettive ma solo negli Stati Uniti; al momento il catalogo italiano riporta ancora “Ellen Page”.

Anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro sostegno all’attore, tra cui Miley Cyrus e Kate Mara. L’account ufficiale della serie Netflix ha accolto con entusiasmo l’annuncio di Page: “Siamo così orgogliosi del nostro supereroe! Ti vogliamo bene Elliot! Non vediamo l’ora di rivederti nella terza stagione!”

Altri più scettici, invece, hanno avanzato l’ipotesi che il personaggio di Vanya in The Umbrella Academy dovrebbe essere interpretato da un’attrice cisgender. Il GLAAD, gruppo che si batte per i diritti della comunità LGBTQ, ha respinto questa idea, dichiarando: “Gli attori trans possono e interpretano sia personaggi trans che cisgender. Sono sicuro che Elliot continuerà ad essere brillante in Umbrella Academy e in molti diversi tipi di ruoli in futuro”, ha detto a Variety Nick Adams, direttore dei media transgender di GLAAD.

The Umbrella Academy è stato rinnovato per una terza stagione, le cui riprese inizieranno a febbraio 2021. Il finale dello scorso ciclo di episodi ha introdotto la Sparrow Academy, probabilmente i nuovi avversari della famiglia Hargreeves.