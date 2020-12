Elliot Page, precedentemente noto come Ellen, ha comunicato – con un post pubblicato nel proprio profilo Twitter – di essere transgender. L’attore ha chiesto di usare nei suoi confronti i pronomi “he/they” (“lui/loro”).

Nel 2014, la star – durante il Time to Thrive della Human Rights Campaign Foundation – aveva rivelato di essere lesbica. Poche ore fa, Elliot Page ha dichiarato di considerarsi transgender non binario e che utilizzerà i pronomi “he/they” (“lui/loro”). Nel messaggio pubblicato su Twitter, Elliot ha dichiarato di essere stato ispirato da “molte persone appartenenti alla comunità trans”, ringraziandole perché – con il loro coraggio e la loro generosità – stanno rendendo “questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole”.

Elliot Page in The Umbrella Academy.

L’attore è apparso in diversi film e show di successo. Nel 2004, recitò in Mouth To Mouth, con cui mostrò le proprie abilità recitative. L’anno successivo fu scelto per un ruolo nel thriller Hard Candy. Nel 2006 prestò il volto a Kitty Pryde in X-Men – Conflitto Finale e nel 2007 interpretò Juno MacGuff nel film Juno. Quest’ultima pellicola incassò 231 milioni di dollari ed Elliot Page conquistò una candidatura agli Oscar.

Nel 2010, l’attore recitò in Inception, un capolavoro diretto da Christopher Nolan. Dal 2019, Page presta il volto a Vanya Hargreeves nella serie televisiva The Umbrella Academy, disponibile su Netflix. Non solo cinema e televisione, ma anche videogiochi: l’attore ha recitato nel ruolo di Jodie Holmes in Beyond: Due Anime.