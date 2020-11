Come molti tra voi già sapranno, il grande giorno di PS5 è finalmente arrivato. Lo scorso 19 novembre la console next-gen di casa Sony si è infatti fatta strada sugli scaffali dei negozi fisici e online italiani, dando ufficialmente il via alla nuova generazione del gaming secondo PlayStation. E naturalmente all’inevitabile sfida con Microsoft e con le sue Xbox Series X e Xbox Series S, anche loro disponibili per l’acquisto – in questo caso dal 10 novembre 2020.

Con la nuova piattaforma della famiglia PlayStation ad aver fatto il suo debutto, non tutti sono però riusciti a portarsene una a casa. Anzi, sono tantissimi gli appassionati rimasti a bocca asciutta, considerando che sia i pre-order che la riapertura delle vendite al day-one hanno letteralmente infiammato la rete e portato a repentini sold-out – tanto che ci troviamo di fronte al miglior lancio di sempre per un device Sony. Non solo, la pandemia da Coronavirus ha costretto la “grande S” a rallentare la produzione, restituendo una situazione in cui le scorte sono fisiologicamente scarse. E se è vero che il colosso nipponico ha assicurato che il suo gioiellino tecnologico tornerà disponibile in tempo per le festività natalizie, allo stesso modo capirete che alcuni gamer vorrebbero fare di tutto per aver ora una PS5 da sfoggiare nel proprio salotto.

Nulla di male in questo, se non che le truffe sul web si stanno moltiplicando. Esempio lampante è quella apparsa di recente sui listini di eBay, su cui PS5 viene venduta con delle semplici foto a prezzi esorbitanti. Non sempre è facile comprendere di essere vittime di malintenzionati, così di conseguenza lo stesso portale di aste online ha voluto mettere in guardia gli utenti. Come potete verificare dall’immagine poco più in alto, l’asta viene impostata come se se tutto fosse normale, ma viene aggiunta in coda la dicitura “foto” o “disegno”, magari fra parentesi, per trarre in inganno chi pensa di aver trovato un’occasione. “Condanniamo i venditori che opportunisticamente stanno cercando di ingannare altri utenti”, ha scritto eBay in una nota. “Stiamo rimuovendo tutte le aste relative a foto di PS5 dal nostro marketplace e prenderemo provvedimenti nei confronti di chi le ha create. Per tutti gli acquisti, ma in particolare per gli oggetti molto costosi, gli acquirenti dovrebbero adottare un atteggiamento cauto e leggere con attenzione la descrizione dell’inserzione. Gli acquirenti che ricevono un oggetto diverso da quello descritto possono ottenere un rimborso tramite la garanzia di eBay, laddove abbiano completato la transazione sulla nostra piattaforma.”