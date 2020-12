Abbiamo sempre più bisogno delle riunioni Microsoft Teams in contesti lavorativi, educativi o semplicemente di intrattenimento e dunque il servizio si sta sempre più perfezionando per essere a portata di mano in numerosi contesti della vita quotidiana. In effetti è di queste ore la notizia della prossima integrazione del prodotto Microsoft anche con Apple CarPlay. In pratica, anche dalla propria automobile, sarà possibile accedere ad un meeting urgente, almeno quando necessario.

Cosa comporterà la nuova integrazione più nello specifico? Con Microsoft Teams supportato da Apple CarPlay, sarà possibile anche avviare o più semplicemente rispondere ad una chiamata/riunione anche utilizzando l’unità principale della propria auto. L’aspetto più interessante poi è che l’assistente vocale Siri potrà essere utilizzata per impartire comandi in qualsiasi momento senza utilizzare le mani e quindi mantenendo vigile la propria attenzione con la guida.

Non finiscono qui le novità per Microsoft Teams. La prossima opzione pensata dagli sviluppatori, prevede che possa esserci il trasferimento di chiamata tra dispositivi mobili e desktop. Un esempio su tutti? Si potrà trasferire una riunione già cominciata sul proprio iPhone al Mac. Quest’ultima interessante integrazione dovrebbe essere a disposizione di tutti solo all’inizio del 2021. Poco importa, la funzionalità sarà comunque molto utile e pure gradita dagli utilizzatori del servizio che dovranno attendere solo qualche settimana.

Ancora, per continuare, tra i nuovi plus di Microsoft Teams ci saranno quelli che consentiranno la registrazione delle riunioni, pure su SharePoint o OneDrive. Insomma, il servizio verrà implementato nel giro di poco tempo per rispondere alle esigenze di sempre più user sparsi nel mondo. Visto che i cambiamenti riguarderanno prima di tutto i possessori di iPhone e gli user di servizi Apple in senso lato, proprio chi possiede un melafonino, un Mac o altro dispositivo progettato da Cupertino farà bene a tenere d’occhio tutti gli aggiornamenti dell’app Teams appunto dall’App Store in questo mese di dicembre.