Con il diffondersi della pandemia da Coronavirus, piattaforme come Zoom hanno fisiologicamente iniziato a diffondersi a macchia d’olio. La necessità di rimanere a casa e di mantenersi in contatto con amici e familiari ha permesso all’applicazione dedicata alle videochiamate – anche per esigenze professionali – di attecchire su un po’ tutti i nostri device, tanto da finire nella classifica delle migliori invenzioni del 2020 stilata dalla redazione del TIME. E se è vero che in attesa del vaccino le nuove restrizioni renderanno questo Natale molto diverso dal solito, allo stesso modo si fa ancora più urgente poter trovare soluzioni alternative per sentire i propri affetti virtualmente più vicini.

Nasce da queste esigenze la nuova iniziativa di Zoom, che ha deciso di fare un regalo natalizio ai propri utenti andando a sospendere il limite di 40 minuti imposto alle videoconferenze per gli account gratuiti, proprio come già previsto durante il Giorno del ringraziamento:

COVID-19 ha cambiato il modo in cui viviamo, lavoriamo e festeggiamo nel 2020 e, come ogni altra cosa quest’anno, le festività natalizie non sono le stesse. In segno di apprezzamento per i nostri utenti durante un periodo straordinario, stiamo rimuovendo il limite di 40 minuti sugli account Zoom gratuiti.

Grazie all’offerta di Zoom, denominata ZoomTogether, ci si potrà allora videochiamare in maniera illimitata durante le feste di Natale e Capodanno. Come illustrato sul blog istituzionale della compagnia – potete leggerlo collegandovi subito a questo indirizzo -, questo potrà però accadere solo in giorni ed orari specifici, già indicati con il fuso orario italiano:

Dalle 16:00 di giovedì 17 dicembre alle 12:00 di sabato 19 dicembre

Dalle 16:00 di mercoledì 23 dicembre alle 12:00 di sabato 26 dicembre

Dalle 16:00 di mercoledì 30 dicembre alle 12:00 di sabato 2 gennaio

Il limite di 40 minuti verrà automaticamente eliminato dalla piattaforma per le videochiamate nei giorni prestabiliti. Cosa ne dite, ne approfitterete per rimanere in contatto con i vostri cari durante le festività invernali?