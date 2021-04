Arrivano indicazioni non così incoraggianti per alcuni utenti oggi 27 aprile, considerando il fatto che non funziona Microsoft Teams. In sostanza, nel momento in cui si prova ad effettuare il login, appare un messaggio di errore che complica i piani degli iscritti al servizio. Una situazione che tutto sommato ricorda quella che abbiamo trattato tanto tempo fa sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che con questo prodotto le anomalie siano tutto sommato abbastanza rare. Almeno stando al quantitativo di segnalazioni notato negli anni.

Il 27 aprile non funziona Microsoft Teams: problemi diffusi in Italia

Dunque, la questione è di facile lettura. Questo martedì non funziona Microsoft Teams. Nel momento in cui lanciamo il nostro articolo, non abbiamo comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma è evidente che da alcuni minuti a questa parte il pubblico stia riscontrando problemi in fase di accesso. Come sempre avviene in questi casi, è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dell’anomalia in questione, accedendo all’apposita pagina di Down Detector per il pubblico italiano.

Possibile che l’anomalia trapelata oggi 27 aprile sia in qualche modo legata ad un nuovo aggiornamento del servizio, anche se come riportato in precedenza non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito. Staremo a vedere se nei prossimi minuti sarà possibile comprendere qualcosa di più sull’origine del disservizio. Allo stato attuale, non possiamo fare altro che confermare la notizia riportata ad inizio articolo, visto che Microsoft Teams non funziona in Italia questo martedì.

A voi come vanno le cose? Fateci sapere se non funziona Microsoft Teams e come si stanno manifestando i problemi trapelati questa mattina, in modo da inquadrare meglio il disservizio in questione. Ovviamente, con l’auspicio di avere nel più breve tempo possibile un feedback ufficiale dall’azienda.