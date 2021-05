Pare non siano così isolate le segnalazioni relative a presunti problemi Zoom oggi 29 maggio, anche se al momento non è ancora chiara la ragione per la quale ad alcuni il servizio funzioni e ad altri no. Dopo aver analizzato nei mesi scorsi la normale evoluzione della piattaforma, come forse ricorderete tramite il nostro articolo di allora, diventa importante questo sabato dare un supporto a coloro che non riescono a sfruttare il servizio. Solo così, infatti, potremo metterci alle spalle il disagio delle ultime ore.

Nuovi problemi Zoom da gestire con modifica ai DNS

Senza girarci troppo intorno, vi posso dire che i più recenti problemi Zoom siano in qualche modo gestibili attraverso una semplice modifica ai DNS. Passando dalla teoria alla pratica, dopo aver approcciato alcune community a tema tra ieri ed oggi, posso dirvi che portando a termine una banale riconfigurazione del proprio router, il malfunzionamento potrebbe diventare un ricordo nel giro di pochi minuti. Vediamo, pertanto, quali siano le dritte trapelate in rete nelle ultime ore.

Ci sono feedback positivi, a proposito della gestione dei problemi Zoom, da parte di coloro che hanno riconfigurato il router in modo da utilizzare i server DNs di cloudflare 1.1.1.1 e 1.0.0.1. Accedendo alle impostazioni del modem, dunque, l’anomalia dovrebbe risolversi. Il tutto, ovviamente, in attesa di un intervento più drastico da parte dei tecnici, in modo tale che Zoom torni a funzionare a prescindere dalle nostre toppe. Probabile che il tutto avvenga già in giornata, dando uno sguardo allo storico di questo marchio.

Anche voi avete fatto i conti con problemi Zoom oggi 29 maggio? Fateci sapere con un commento qui di seguito, qualora abbiate individuato soluzioni alternative efficaci, rispetto alle dritte che abbiamo provato a fornirvi sulla questione DNS. Si attendo ulteriori aggiornamenti a breve.

Aggiungiamo il fatto che alcuni lettori, secondo quanto mi è stato riferito, stiano riscontrando anomalie su MAC, mentre su Windows tutto sembra procedere per il meglio. Attendiamo eventuali comunicazioni ufficiali in merito.