Le chiamate Skype sono divenute incredibilmente preziose negli ultimi mesi. Purtroppo la pandemia Covid-19 ha mantenuto e mantiene tutt’ora le distanze tra persone e proprio per questo motivo, avere strumenti più versatili per comunicare tra persone molto lontane tra loro è fondamentale. Il tool di Microsoft ora sta cominciando ad implementare un’opzione molto attesa, ossia la possibilità di effettuare sessioni collettive con un numero complessivo fino a 100 partecipanti.

Fino a questo momento le chiamate Skype sono state possibili per un numero massimo di 50 partecipanti; un limite considerato spesso fin troppo restrittivo, soprattutto per chi usa il servizio in piccole e medie imprese, in generale per scopi di lavoro. Seppure la piattaforma Microsoft Teams sia la più indicata per effettuare proprio videoconferenze business e abbia in sé un numero di strumenti maggiore, l’ultima novità garantita anche per Skype strizza comunque l’occhio ad una clientela ben specifica, quella di lavoratori di ogni settore, organizzazioni e associazioni di varia natura.

Iniziare una chiamate di gruppo Skype è facilissimo, magari partendo proprio da un gruppo di membri di partenza già costituito. Ora, con l’ultima versione del servizio appena resa disponibile dagli sviluppatori. sarà anche possibile provvedere a vere e proprie video conferenze con un numero di partecipanti davvero considerevole, come già detto fino a 100.

Naturalmente l’aggiornamento che introduce le chiamate Skype più allargate introduce anche altro. In particolare gli esperti si sono focalizzati sulla correzione di alcuni bug che precedentemente potevano compromettere l’esperienza con il servizio. Si sono in effetti corretti alcuni errori per i quali i messaggi più recenti in chat non venivano visualizzati per primi o ancora altri per i quali le impostazioni del servizio, in qualsiasi paese, venivano presentatesempre in inglese, Altre correzioni hanno riguardato, ad esempio, la versione Android dello strumento, l’aspetto fondamentale del download e condivisione dei file e ancora la scomparsa di alcuni contatti.