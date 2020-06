Arrow 8 termina la sua corsa anche in Italia, su Premium e Sky l’ultimo episodio e poi lo speciale (video)

Sarà un momento da incorniciare, qualcosa che segnerà la nostra vita di fan delle serie tv e, in particolare, delle serie DC/The CW. Tra qualche ora diremo addio per sempre ad Arrow 8 e a Stephen Amell, l’attore che è riuscito a conquistare milioni di fan in tutto il mondo trainando poi un intero universo che adesso dovrà vivere senza di lui. L’ultima stagione della serie è andata in onda in queste settimane su Premium e Sky ma anche per il pubblico italiano è arrivato il momento di godersi e piangere con l’ultimo episodio.

L’appuntamento è fissato per oggi, 5 giugno, su Premium Action (anche su Sky) a partire dalle 21.10 con l’ultimo episodio dell’ottava stagione e poi con lo speciale in cui i protagonisti diranno addio ai loro fan. Oliver ha combattuto tanto per riuscire a contrastare la crisi e sfuggire al suo destino ma alla fine è riuscito a capire che non era possibile farlo, proprio come il suo compagno di avventura Barry Allen.

Ecco il promo del finale:

La differenza è che Oliver è davvero morto nella crisi e gli episodi dell’addio al suo personaggio sono già andati in onda, cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo finale? Le sorprese non mancheranno e non solo per chi ama l’azione ma anche per coloro che hanno amato gli Olicity, la coppia che Oliver ha formato con la sua Felicity per sette stagioni. I due avranno modo di ritrovarsi insieme in un’altra dimensione? Da un’altra parte? Gli interrogativi troveranno risposta solo questa sera.

Per il resto non potrete far altro che preparare i fazzoletti perché un addio è sempre un addio figurarsi poi quando si tratta di una serie che ha fatto la storia spazzando via teen drama e famiglie a favore di eroi, combattimenti e sconvolgenti verità.

ATTENZIONE SPOILER!

L’ultimo episodio di Arrow 8 e dell’intera serie è stato perfetto regalando un posto giusto ad ogni personaggio che in questi anni, per volere o meno, ha girato intorno ad Oliver a cominciare dalla sorella, dalla mamma e dai suoi amici. A mettere insieme tutti è proprio il suo funerale per il quale anche Felicity fa ritorno nella serie al fianco della figlia Mia, di Thea e di mamma Moira. Quest’ultima ha saputo cosa è successo e di come la linea temporale sia cambiata ed è per questo che possiamo ritrovare momenti e situazioni pronti ad assumere significati diversi e portarci verso un esito insperato.

Lyla si dirige a Metropolis con i bambini mentre Mia saluta la madre e torna nel futuro. Lance è ancora il sindaco ma approva che Renèe sia il suo erede mentre Dinah si dirige verso l’ignoto. Qualcosa si schianta sulla terra vicino a Diggle che estrae un oggetto dal cratere, quando apre la scatola è immerso in una luce verde e questo potrebbe confermare che possa essere Lanterna Verde in un prossimo futuro magari al cospetto di Superman nella nuova serie a lui dedicata.