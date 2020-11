Da quando è stata annunciata la tredicesima stagione, molti fan si sono chiesti se Jodie Whittaker lascerà Doctor Who. È consuetudine infatti che un attore non rimanga nei panni del Signore del Tempo per più di due o tre stagioni (tranne qualche eccezione, come accadde con Christopher Eccleston), cedendo poi il timone a una nuova rigenerazione.

L’attrice ha concesso un’intervista al Telegraph in cui racconta il successo inaspettato con Doctor Who e svela cosa le riserva il futuro. Introdotta come successore di Peter Capaldi, la Whittaker indossa i panni del Dottore dalla stagione undici, che ha visto anche un cambio di showrunner. Chris Chibnall, creatore di Broadchurch (serie dove l’attrice ha recitato al fianco, guarda caso di un altro Dottore, ovvero David Tennant) ha preso le redini della serie fantascientifica, sconvolgendo e non poco la mitologia stessa di Doctor Who.

La maggior parte del pubblico non ha infatti apprezzato le grosse rivelazioni nel finale della dodicesima stagione, e ora Chibnall cerca di recuperare spettatori riportando nella serie uno dei pezzi grossi: il Capitano Jack Harkness sarà presente nello speciale natalizio di Doctor Who.

Tornando a Jodie Whittaker, l’attrice ha dichiarato che il suo tempo a bordo del TARDIS non è ancora finito. In altre parole, la star vestirà ancora i panni dell’alieno di Gallifrey spingendosi anche oltre. Secondo il Telegraph, la Whittaker non avrebbe altra scelta dato che non sta cercando altri ruoli televisivi e senza Doctor Who resterebbe disoccupata.

“Da quando faccio Doctor Who non ho neanche guardato ad accettare altre parti, tranne apparire nel programma Who Do You Think You Are? all’inizio di quest’anno”, ha dichiarato. “Anche porsi domande sulla fine di Doctor Who sarebbe troppo sconvolgente.”

Nell’intervista, Jodie Whittaker ha inoltre spiegato che all’epoca in cui fu scelta come nuovo Dottore si aspettava commenti di astio da parte dei fan, invece è stata accolta con gioia dalla comunità dei Whovians. “Avevo questa idea a proposito della fama che deriva da Doctor Who, come in Notting Hill. Ho questa immagine di Rhys Ifans che apre la porta ai paparazzi. E invece non è così. Se ti imbatti in un fan del Dottore, è un giorno felice per entrambi. C’è qualcosa di poetico, emozionante e molto utile sul far parte dello show, perché sei in un minuscolo tassello di qualcosa che per molte persone è davvero prezioso.”

La tredicesima stagione di Doctor Who andrà in onda nel 2021 sulla BBC, mentre in Italia sarà trasmessa successivamente e in chiaro su Rai4. Ecco intanto il trailer dello speciale natalizio: