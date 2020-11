Per risollevare gli animi dei fan, ancora delusi dal finale della dodicesima stagione, il cast di Doctor Who 13 dà in bentornato a un personaggio storico della longeva serie fantascientifica. L’ennesimo tentativo rivoluzionario dello showrunner Chris Chibnall è quello di riportare lo show della BBC ai suoi fasti, obiettivo finora mal riuscito a causa di una sceneggiatura che non ha mai del tutto soddisfatto le aspettative.

La delusione non ha nulla a che vedere con Jodie Whittaker, primo Dottore donna nella storia della serie tv, bravissima nei panni del Signore del Tempo. L’attrice infatti tornerà per la terza volta nel ruolo dell’alieno in compagnia dei suoi companion storici, anche se due di loro diranno addio nello speciale natalizio di quest’anno.

In compenso, i fan accoglieranno un volto storico nel cast di Doctor Who 13. Dopo un breve cameo nella dodicesima stagione, il Capitano Jack Harkness apparirà nell’episodio speciale dal titolo Revolution of the Daleks, in onda durante le festività natalizie sulla BBC. L’attore John Barrowman ha confermato la notizia in una nota stampa, non riuscendo a contenere l’entusiasmo:

Rimettere il cappotto di Jack e mettere di nuovo piede sul set di Doctor Who è stato come tornare a casa. È sempre entusiasmante interpretare il Capitano Jack. È un personaggio a cui tengo molto che ha cambiato la mia vita. Sapere che i fan lo amano così tanto ha fatto sì che questo suo ritorno fosse ancora più tenero. Spero che tutti adoreranno l’eroina avventura di Jack con il Tredicesimo Dottore.

In Revolution of the Daleks, il Capitano Jack “darà una mano al gruppo nella scoperta di un piano disturbante che riguarda uno dei nemici più temuti del Dottore, i Dalek. Con il Tredicesimo bloccato in una prigione spaziale, il Capitano Jack sarà il grado di salvare il pianeta Terra?”

Lo showrunner Chris Chibnall ha intanto dichiarato: “Uno speciale di Doctor Who significa sorprese in abbondanza, e non c’è regalo più grande del ritorno di John Barrowman per un episodio epico ed emozionante. Se qualcuno può spazzare via la pura schifezza del 2020, quello è il capitano Jack. Dalek attenti!”

C’è ancora da capire se lo speciale segnerà l’addio di Jodie Whittaker alla serie. Normalmente, un attore resta nei panni del protagonista di Doctor Who per almeno tre stagioni, salutando poi il pubblico nel classico episodio natalizio. Al momento non c’è dato sapere se Chibnall seguirà questa linea oppure proseguirà per la sua strada.

Come i fan ricordano, John Barrowman ha debuttato nei panni del Capitano Jack nella prima stagione della serie moderna di Doctor Who, inaugurando il suo viaggio nel 2005. Il personaggio divenne così popolare tanto da guadagnarsi uno spin-off dal titolo Torchwood, andato in onda per quattro stagioni.